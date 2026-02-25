פלאי מסיקה ממכבי יבנה חתם במכבי קריית גת

המחליף הראוי לעמית סרוסי? מכבי קריית גת החליטה ללכת על פלאי מסיקה, השוער בן ה-20, שחקנה של מכבי יבנה בארבע השנים האחרונות (שנתיים בנוער ושנתיים כשוער שני של דודי אלון). במכבי יבנה לא קיבל הזדמנות של ממש והשאיר אחריו רושם של 10 משחקים רשמיים, בין אם בליגה, בגביע המדינה או בגביע האזורים.

בעונת המשחקים 2023/24, בעודו השוער הראשון של הנוער במכבי יבנה, קיבל הזדמנות ב-26.12.2023, במשחק הגביע מול עירוני בית שמש, משחק בו מכבי יבנה ניצחה 1:9. עלה מהספסל בדקה ה-55 להתמודדות. בעונת 2024/25 התכבד בשישה משחקים, שלושה מהם במסגרת הליגה. העונה, שיחק פעמיים במסגרת גביע האזורים ובהפסד הליגה 2:1 למכבי קריית גת, אליה עובר.

המוליכה, מכבי קריית גת, איתה ישחק מעתה והלאה פלאי מסיקה, תנעל את המחזור ה-22 בליגה א' דרום, כשבמוצאי השבת תצא לטירה, שם תפגוש את מ.כ צעירי טירה, שסוף כל סוף אושר לה לשחק בבית, שם לא שיחקה מאז 06.12.2025. המשחק נקבע לשעה 20:30. טירה מגיעה להתמודדות עם 33 נקודות, 10 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושמונה הפסדים.