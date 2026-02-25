יום רביעי, 25.02.2026 שעה 17:13
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

יוסי בונן סיים את תפקידו במכבי פתח תקווה

לאור התקופה הרעה והיכולת הלא מרשימה, בקבוצה הוחלט לבצע זעזוע על הקווים ובונן סיים את תפקידו בהחלטה משותפת. דור עברי שהיה עוזר מונה למאמן

|
יוסי בונן (מנהלת הליגה הלאומית בכדורסל)
יוסי בונן (מנהלת הליגה הלאומית בכדורסל)

מכבי פתח תקווה הודיעה היום (רביעי) על סיום דרכו של המאמן יוסי בונן, בהחלטה משותפת של שני הצדדים. השינוי קרה לאחר תקופה מאתגרת מבחינה מקצועית, ובתקווה לייצר זעזוע חיובי שיחזיר את הקבוצה למסלול הניצחונות בליגה הלאומית.

מי שייכנס לנעליים של בונן הוא דור עברי, ששימש עד כה כעוזרו וימונה למאמן הקבוצה עד לסיום העונה. במועדון מאמינים כי ההיכרות העמוקה של עברי עם הסגל והמערכת תאפשר מעבר חלק יחסית, בתקופה שבה כל משחק הופך קריטי במאבקי התחתית.

השינוי מגיע לאחר ההפסד אתמול 79:70 למכבי חיפה, במשחק שבו פתח תקווה שוב התקשתה לשמור על יציבות לאורך 40 דקות. הקבוצה ניצחה רק פעם אחת בחמשת המחזורים האחרונים, נתון שממחיש את התקופה הפחות טובה אליה נקלעה.

8 ניצחונות מול 14 הפסדים

נכון לעכשיו, מכבי פ”ת מדורגת במקום ה-12 בטבלה עם מאזן של 8 ניצחונות מול 14 הפסדים. במועדון יקוו כי המינוי של עברי יספק את הדחיפה הנדרשת כדי להתרחק מהתחתית ולייצב את המערכת בשלב המכריע של העונה בליגת המשנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */