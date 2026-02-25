האיש החזק באוסטרליה מונה למנכ"ל ה-USTA

איגוד הטניס האמריקאי (USTA) הטיל היום (שלישי) פצצה בעולם הטניס העולמי עם ההודעה הרשמית על מינויו של קרייג טיילי למנכ"ל החדש של הארגון. טיילי, המכהן כיום כמנכ"ל איגוד הטניס האוסטרלי וכמנהל אליפות אוסטרליה הפתוחה, צפוי להיכנס לתפקידו החדש בארה"ב מאוחר יותר במהלך שנת 2026.

טיילי נחשב לאחת הדמויות המשפיעות והמוערכות ביותר בענף. הוא משמש כמנכ"ל הטניס באוסטרליה ב-13 השנים האחרונות (מאז 2013) ומנהל את הגראנד סלאם במלבורן מאז 2006. תחת שרביטו, אליפות אוסטרליה הפתוחה ביססה את מעמדה כ"גראנד סלאם השמח" ורשמה צמיחה אדירה בהכנסות, בכמות הקהל ובפופולריות בקרב השחקנים והאוהדים כאחד.

ארינה סבלנקה בפעולה נגד יריבתה (רויטרס)

עבור טיילי, יליד דרום אפריקה, המעבר לארה"ב מהווה סגירת מעגל מקצועית ואישית. לפני הגעתו לאוסטרליה, הוא בנה קריירה מרשימה בארה"ב כמאמן נבחרת הטניס של אוניברסיטת אילינוי בין השנים 1993 ל-2005, שם הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות המכללות (NCAA). "הטניס עיצב את חיי, הן ברמה האישית והן במקצועית", אמר טיילי בהודעה הרשמית. "התחלתי את המסע שלי בטניס בארה"ב כמאמן מכללות, כך שההזדמנות הזו מרגישה כמו רגע של סגירת מעגל. אני נרגש לחזור לטניס האמריקאי ולעבוד עם ההנהגה המקומית כדי להמשיך ולבנות את עתיד הענף".

האתגר המרכזי שיעמוד בפני טיילי יהיה עמידה ביעדים השאפתניים של ה-USTA, ובראשם המשימה להגיע ל-35 מיליון שחקני טניס פעילים בארה"ב עד שנת 2035. טיילי מצטרף לארגון בתקופה של פריחה, כאשר בשנת 2025 נרשם שיא של 27.3 מיליון שחקנים בארה"ב – השנה השישית ברציפות של צמיחה ועלייה של 54% מאז 2019.

בריאן ואהלי, יו"ר הדירקטוריון של ה-USTA, בירך על המינוי וציין כי הארגון חיפש מנהיג שיאיץ את הצמיחה בהשתתפות במשחק. "קרייג מביא עמו שילוב נדיר של אמינות עולמית ברמות הגבוהות ביותר של הספורט, לצד מחויבות מוכחת לפיתוח המשחק מהשורש", אמר ואהלי.

ג'וקוביץ' ואלקראז בפעולה. (רויטרס)

הדיווחים על המעבר הצפוי החלו לצוץ עוד במהלך אליפות אוסטרליה האחרונה שהתקיימה בחודש שעבר, אך טיילי סירב להתייחס לספקולציות באותו זמן כדי לא לפגוע בהתנהלות הטורניר. כעת, עם האישור הרשמי, טיילי יפעל בחודשים הקרובים להבטיח העברת תפקיד חלקה מול הדירקטוריון באוסטרליה, לפני שימריא לניו יורק כדי לנסות ולשחזר את הקסם האוסטרלי גם באליפות ארה"ב הפתוחה (US Open).