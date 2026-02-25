באשדוד מתכוננים לנתניה, גורדנה עבר ניתוח

אחרי שני הפסדים רצופים להפועל באר שבע ולמכבי תל אביב, במ.ס. אשדוד יודעים שאין יותר מקום לטעויות. בקבוצה מתכוננים למשחק הקרוב מול מכבי נתניה כשהמטרה ברורה, להעצים את נקודות האור מהמשחקים האחרונים, לקחת נקודות ולהתרחק מהמאבק בתחתית לפני סיום העונה הסדירה.

מי שלא יעמוד לרשות הצוות המקצועי בתקופה הקרובה הוא רועי גורדנה. הקשר נפגע בברכו במהלך הניצחון על הפועל חיפה, ומאז לא חזר לשחק. הוא כבר החמיץ את שני המשחקים האחרונים, וכעת מתברר שההיעדרות שלו תהיה ארוכה יותר מהצפוי.

בהתחלה קיוו במועדון שמדובר בפציעה שתצריך מנוחה לא ארוכה, אך לאחר שהכאבים לא חלפו, עבר הקשר הוותיק הליך כירורגי אצל ד"ר דרור לינדנר. בעקבות הניתוח הוא יזדקק למספר שבועות של שיקום. במועדון ממתינים להתקדמות שלו, אך יש גם חשש שבתרחיש פחות אופטימי העונה שלו כבר הסתיימה.

רועי גורדנה, ייעדר מספר שבועות (רדאד ג'בארה)

כך או כך, גורדנה צפוי להיעדר ממשחקי הסיום של העונה הסדירה מול מכבי נתניה ועירוני טבריה, וככל הנראה גם מ-2-3 המחזורים הראשונים של הפלייאוף התחתון. רשימת הפצועים של הקבוצה ממשיכה להתארך. טום בן זקן ואדיר לוי עדיין מחוץ לסגל, וגם אבישי כהן מתמודד עם פציעה שעשויה להשבית אותו לתקופה ממושכת. בנוסף, אילי טמם נפגע במשחק האחרון וצפוי להיעדר מהמפגש הקרוב מול נתניה.