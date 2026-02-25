יום רביעי, 25.02.2026 שעה 16:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

באשדוד מתכוננים לנתניה, גורדנה עבר ניתוח

הקבוצה מעיר הנמל רוצה לחזור למסלול הניצחונות, ולאסוף נקודות יקרות לפני הפלייאוף התחתון. הקשר הוותיק ייעדר מספר שבועות, וגם: מי עוד לא ישחק?

|
שחקני מ.ס אשדוד(רדאד ג'בארה)
שחקני מ.ס אשדוד(רדאד ג'בארה)

אחרי שני הפסדים רצופים להפועל באר שבע ולמכבי תל אביב, במ.ס. אשדוד יודעים שאין יותר מקום לטעויות. בקבוצה מתכוננים למשחק הקרוב מול מכבי נתניה כשהמטרה ברורה, להעצים את נקודות האור מהמשחקים האחרונים, לקחת נקודות ולהתרחק מהמאבק בתחתית לפני סיום העונה הסדירה.

מי שלא יעמוד לרשות הצוות המקצועי בתקופה הקרובה הוא רועי גורדנה. הקשר נפגע בברכו במהלך הניצחון על הפועל חיפה, ומאז לא חזר לשחק. הוא כבר החמיץ את שני המשחקים האחרונים, וכעת מתברר שההיעדרות שלו תהיה ארוכה יותר מהצפוי.

בהתחלה קיוו במועדון שמדובר בפציעה שתצריך מנוחה לא ארוכה, אך לאחר שהכאבים לא חלפו, עבר הקשר הוותיק הליך כירורגי אצל ד"ר דרור לינדנר. בעקבות הניתוח הוא יזדקק למספר שבועות של שיקום. במועדון ממתינים להתקדמות שלו, אך יש גם חשש שבתרחיש פחות אופטימי העונה שלו כבר הסתיימה.

רועי גורדנה, ייעדר מספר שבועות (רדאד גרועי גורדנה, ייעדר מספר שבועות (רדאד ג'בארה)

כך או כך, גורדנה צפוי להיעדר ממשחקי הסיום של העונה הסדירה מול מכבי נתניה ועירוני טבריה, וככל הנראה גם מ-2-3 המחזורים הראשונים של הפלייאוף התחתון. רשימת הפצועים של הקבוצה ממשיכה להתארך. טום בן זקן ואדיר לוי עדיין מחוץ לסגל, וגם אבישי כהן מתמודד עם פציעה שעשויה להשבית אותו לתקופה ממושכת. בנוסף, אילי טמם נפגע במשחק האחרון וצפוי להיעדר מהמפגש הקרוב מול נתניה.

