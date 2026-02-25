"פלורנטינו, תחתים את וירץ, צ'אבי אוהב אותו"

וולקר שטרות, סוכנו המוכר של טוני קרוס, חשף במהלך פודקאסט בגרמניה כי ניסה לתווך את פלוריאן וירץ לריאל מדריד לפני שהקשר הגרמני הצטרף לליברפול בקיץ 2025. לבסוף שילמה הקבוצה האנגלית 125 מיליון אירו עבור הכוכב של באייר לברקוזן, מה שמנע ממנו ללכת בעקבות צ'אבי אלונסו, מאמנו הקודם, לריאל מדריד.

שטרות, שאינו סוכנו של וירץ ומטפל עבורו רק בענייני שיווק, הודה כי ניסה לתרום את חלקו כדי שהקשר ההתקפי ינחת בסנטיאגו ברנבאו: "לא הייתי מעורב מספיק בהצעות שהיו על השולחן. המשאלה הגדולה שלי הייתה לראות את פלוריאן בריאל מדריד, ואני חושב שאני לא היחיד. גם בגלל ההיסטוריה שלי עם טוני והקשר שלי עם ראשי ריאל מדריד. אני חושב ששם היה לו טוב מאוד".

עם זאת, הסוכן הסתייג: "הוא עושה עכשיו עבודה טובה מאוד בליברפול, הוא שחקן צעיר מאוד ומי יודע מה יקרה בהמשך הקריירה שלו". הוא גם הודה כי שוחח עם צ'אבי אלונסו בעיצומו של תהליך קבלת ההחלטה על מנת שיעזור לו לשכנע את מקבל ההחלטות אצל הבלאנקוס.

צ'אבי אלונסו, רצה את וירץ איתו בריאל מדריד (IMAGO)

“לפעמים אתה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון”

"בשלב שבו ההתלבטות הייתה בין באיירן לליברפול, כשדובר על ההעברה, הייתי בקשר עם ההורים והתקשרתי לצ'אבי ואמרתי לו: ‘תקשיב, קח את הילד. תנסה לדבר עם פלורנטינו”, אמר שטרות וציין כי התשובה הייתה ברורה: "אתה צריך לדבר איתו בעצמך".

סוכנו של קרוס לא היסס ושלח הודעה לנשיא הבלאנקוס: "שלום פלורנטינו, מה שלומך? אמרתי לך כמה פעמים שיש לי כאן שחקן מעניין שאני רוצה להמליץ לך עליו". לדבריו, התשובה הייתה לא מספקת כדי להיכנס למשא ומתן: "תודה, וולקר היקר. אתה יודע שהעצות שלך תמיד חשובות לי מאוד. דיברת על זה עם חוסה?": אמר פלורנטינו.

פלורנטינו פרס, לא מספיק רצה אותו (IMAGO)

הגרמני סיכם: "צ'אבי היה רוצה לקחת אותו, אבל לפעמים אתה לא במקום הנכון בזמן הנכון. באותה שנה זה לא התאים לסגל, לתקציב ולכל מה שנלווה לכך. גם בריאל מדריד הקופה לא תמיד מלאה. אבל דבר אחד ברור לי: פלוריאן וירץ משפר כל קבוצה".