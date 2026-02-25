יום רביעי, 25.02.2026 שעה 22:39
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

דקה 39: פ.ס.ז' - מונאקו 0:0

ליגת האלופות, גומלין הפלייאוף: משחק קשוח בצרפת, אלופת אירופה שולטת אך לא מצליחה להגיע למצבים מסוכנים עד כה. במקביל: יובנטוס - גלאטסראיי 0:1

|
ז'ואאו נבש עם הכדור (IMAGO)
ז'ואאו נבש עם הכדור (IMAGO)

לאחר שבודו גלימט, אתלטיקו מדריד, באייר לברקוזן וניוקאסל כבר הבטיחו את השתתפותן בשמינית הגמר, משחקי הגומלין בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות ממשיכים בשעה זו, כאשר פאריס סן ז’רמן שהתקשתה במשחק הראשון אך הצליחה להשיג יתרון קטן על מונאקו, רוצה להבטיח כעת עלייה באצטדיון הביתי. בנוסף, יובנטוס מנסה להציל את העונה האירופית שלה כשהיא מארחת את גלאטסראיי לאחר התבוסה 5:2 בטורקיה.

פאריס סן ז’רמן – מונאקו 0:0 (2:3)

אלופת אירופה המכהנת הסתבכה מוקדם במפגש הקודם בין השתיים. כבר בדקה ה-18 יריבתה מהנסיכות עלתה ליתרון כפול מצמד שערים של פלוריאן בלוגון. אך כיאה למחזיקת התואר, החבורה של לואיס אנריקה הציגה אופי מרשים, ועוד לפני המחצית השוותה ל-2:2 מרגליהם של דזירה דואה ואשרף חכימי, כשהיא אף יכלה להפוך את התוצאה לגמרי אבל ויטיניה החמיץ פנדל בדקה ה-22. עם פתיחת המחצית השנייה אלכסנדר גולבין ספג כרטיס אדום ישיר, מה שנתן לאורחת יתרון מספרי שנוצל על ידי דואה (67’) שהשלים צמד אישי וחתם את תוצאת המשחק הראשון. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום טוב, המארחת ניצחה בביתה 0:3 קליל את מץ. לעומתה מונאקו התקשתה אך ניצחה 2:3 את לאנס החזקה בחוץ. 

ויטיניה לפני השריקה (IMAGO)ויטיניה לפני השריקה (IMAGO)

דקה 1, השופט אישטוון קובאץ׳ שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

יובנטוס – גלאטסראיי 0:1 (5:3)

הגברת הזקנה חוותה ביום שלישי בשבוע שעבר את אחת ההשפלות הגדולות ביותר בהיסטוריה של מועדון הפאר האיטלקי במסגרת אירופית. ההתמודדות דווקא נפתחה בצורה סבירה עבור החבורה של לוצ’יאנו ספאלטי, כאשר היא נקלעה לפיגור מוקדם (גבריאל סרה, 15’), אבל בסיום המחצית הראשונה הובילה 1:2 לאחר מהפך מצמד כיבושים של טון קומפימיינרס. אלא שאז, הקבוצה הטורקית החלה את ההצגה שלה, נואה לנג (צמד), דווינסון סאנצ’ס וסשה בואי הפכו את התוצאה פעם נוספת וקבעו ערב היסטורי בטורק טלקום ארנה. חואן קבאל הורחק מהמשחק אחרי שספג צהוב שני בדקה ה-67, ולא יקח חלק בהתמודדות הערב. יובנטוס מגיע לאחר הפסד גם בזירה המקומית 2:0 לקומו והיא סופרת ארבעה הפסדים ותיקו בחמשת משחקיה האחרונים. האורחת אומנם גם הפסידה השבוע 2:0 בליגה הטורקית, אבל נמצאת בכושר מעולה עם חמישה ניצחונות רצופים שקדמו להפסד האחרון.  

ויקטור אוסימן, יובה תצליח לסבך אותו ואת גלא? (IMAGO)ויקטור אוסימן, יובה תצליח לסבך אותו ואת גלא? (IMAGO)

דקה 1, השופט ז’ואאו פדרו סילבה שרק לפתיחה! המשחק יצא לדרך.

דקה 37, שער! יובנטוס עלתה ל-0:1: פנדל מדויק של מנואל לוקאטלי העלה את הגברת הזקנה ליתרון.

