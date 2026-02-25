יום רביעי, 25.02.2026 שעה 16:09
ספורט אחר

מחר: טקס הקמת השלוחה של מכון וינגייט בב"ש

השלוחה הדרומית תוקם בבירת הנגב, כדי לא לפספס כישרונות צעירים ולהביא את המתקנים ואנשי המקצוע לפריפריה. העלויות עשויות להגיע ל-800 מיליון ש"ח

|
אצטדיון האתלטיקה במכון וינגייט (באדיבות המכון)
אצטדיון האתלטיקה במכון וינגייט (באדיבות המכון)

"וינגייט דרום" יוצא לדרך. מחר (חמישי) יתקיים טקס הקמת השלוחה של מכון וינגייט בבאר שבע, במהלכו יכריזו שר התרבות והספורט מיקי זוהר וראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' על התנעת הפרויקט ויחתמו על הקמתו של מתחם הספורט הגדול בבירת הנגב.

כזכור, המדינה מעוניינת להקים שלוחות של מכון וינגייט בצפון ובדרום, על מנת שלא לפספס כישרונות צעירים בספורט הישראלי ולהביא גם את המתקנים החדשים ביותר וגם את אנשי המקצוע האיכותיים ביותר מנבחרות ישראל לפריפריה. בתחילה, וינגייט דרום היה אמור לקום בשדרות, אך זה לא קרה בסופו של דבר, ומי שהרים את הכפפה היה ראש העיר באר שבע שהחליט לקחת את הפרויקט אליו.

מדובר באחד מהפרויקטים הגדולים שנעשו בספורט הישראלי ובדרום. "וינגייט דרום" יהיה למעשה שטח עליו יקומו מתקנים חדשים, למגוון ענפים, בדומה לאלו שיש במכון הלאומי שבמרכז הארץ. המתחם כבר נכנס להליך תכנון ראשוני, אותו מובילים ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' והמנכ"ל גיא אטיאס.

מכון וינגייט (מכון וינגייט)מכון וינגייט (מכון וינגייט)

עלויות השלוחה בדרום

העלויות של הקמת וינגייט דרום עדיין בהליך של בדיקה מעמיקה, אבל לפני ההערכות הקמת הפרויקט עשויה להגיע ל-800 מיליון שקל. עדיין אין מקורות מימון לכך ויהיה קשה לגייס אותם, אבל שר התרבות והספורט מיקי זוהר ואנשי לשכתו פתחו לאחרונה בשיחות עם ראש הממשלה, משרד האוצר ומנהלת תקומה על מנת לגייס סכום משמעותי לטובת הפרויקט. גם עיריית באר שבע תגייס תרומות לטובת העניין.

