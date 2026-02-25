"צריך ביטחון גם בחוץ, להשתמש בדמיון מודרך"

מכבי תל אביב הגיעה לפני זמן קצר (רביעי) לנמל התעופה בן גוריון לקראת היציאה למחזור היורוליג ה-29, במסגרתו עודד קטש וחניכיו יפגשו את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס. הצהובים המריאו לניס ולאחר ימשיכו למונאקו. מחזיקת הגביע הטרייה מגיעה למפגש כאשר היא ניצחה את שלושת משחקיה האחרונים בתחרות הבכירה של אירופה, וכשהיא מדורגת במקום ה-13 בטבלה עם מאזן של 13 ניצחונות אל מול 15 הפסדים.

עודד קטש אמר לקראת המשחק מול הקבוצה מהנסיכות: “מונאקו, גם למרות כל השמועות והדיבורים והעניינים, בתקופה טובה. אני יודע שאנחנו התכוננו למשחק, האיכות של היריבה ברורה, הניסיון שלה עם הרבה סקוררים וזה משוכה מאוד גדולה ולהצליח לעשות באמת משחק קרוב למושלם”.

איך מכבי ת”א מגיעה? הייתה פגרה ביורוליג, אבל לכם זו לא הייתה פגרה. מצד שני גם זכיתם בגביע, ורצף הניצחונות נמשך.

“כן, צריך לבוא עם ביטחון, זה תמיד חשוב. אבל דברים לא יקרו מאליהם, צריכים לגרום להם. אנחנו עדיין חסרים שחקנים משמעותיים ושחקנים שאולי קיבלו פחות, וגם כאלה שחזרו מפציעה צריכים עוד להיכנס, ועם זה אנחנו צריכים לתמרן. סך הכול, כמו שאמרתי כבר תקופה, אנחנו יודעים יותר מה אנחנו רוצים מעצמנו. זהו, צריך להיות מרוכזים וצריך להביא את אותה תחושה שיש לנו בבית, את האנרגיות מהקהל, להביא את זה גם במשחקי חוץ, להשתמש קצת בדמיון מודרך”.

מכבי תל אביב מניפה את גביע המדינה (רועי כפיר)

“הדיבורים על הפלייאין? לא נכנס אלינו לחדר ההלבשה”

ברמה המנטלית, איך מכינים לקראת משחק שהוא סופר קריטי מבחינתכם כניצחון כאן, ואפשר מה שנקרא באמת לבוא ולהגיד שמכבי ממשיכה את החזרה לקראת פלייאין?

”הדיבורים על הפלייאין, שוב, זה לא משהו שנכנס אלינו לחדר הלבשה, לא בגלל שאף אחד לא רוצה את זה, בגלל שזה עוד באמת מוקדם. כל משחק הוא חשוב ואפשר להגיד את זה גם על המשחק הבא. נקווה שנתמודד, אבל גם אם לא, כל משחק חשוב עבורנו, בשביל לשחק טוב ולהמשיך את התקופה הטובה ולצבור ביטחון”.

ספר לנו על האוהדים שהצטרפו לנסיעה, כמה זה חשוב, גם במגרש חוץ, לקבל את התמיכה שלהם?

”אין ספק שאולי הסיבה המרכזית לתקופה הטובה שלנו היא שחזרנו הביתה לקהל שלנו, וכל נוכחות של קהל, זה באמת מרגש שהם באים ותומכים. הם הכוח שלנו”.

קהל מכבי תל אביב (רועי כפיר)

הזכרת קודם את החוסרים. מצד שני אתה מקבל בחזרה את לוני ווקר.

”ראינו נגד נס ציונה, הוא קלע את ארבע הזריקות הראשונות, שזה היה מאוד מרשים, ועשה לוני ווקר, אבל יש הרבה פרמטרים במשחק כדורסל, ויש עוד דברים שקשורים לכושר המשחק. זה לא רק צבירת הנקודות, ובזה שיש לנו עוד דרך, כדי להיכנס קצת יותר לכושר ולהתחבר לקבוצה, והוא יצטרך במשחק הזה. אסור שיהיו לנו נקודת תורפה וחולשה, ואני בטוח שהוא יופיע כמה דקות ברצף, הוא יוכל לשחק, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה משני צדי המגרש”.

לוני זה שחקן שנותן לך המון כוח אש לקבוצה. מצד שני, יש את העניין של חלוקת עומסים, איך מתמודדים עם הדילמה הזו?

”הוא איש יוצא דופן ושחקן באמת מצוין, אבל הדילמות שקשורות בלשלב שחקן אחרי פציעה זה משהו שאנחנו עושים באופן שוטף, וניהול עומסים זה מה שאנחנו עושים ברמה היום-יומית ממשחק למשחק ובאותה צורה נעשה עם לוני”.