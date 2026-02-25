כל חסימת הרחובות במרתון ת"א ביום שישי

מרתון תל אביב 2026 יוזנק ביום שישי ויוציא לרחובות העיר עשרות אלפי רצים בכל המקצים, כשברקע היערכות רחבת היקף של משטרת ישראל במטרה להבטיח אירוע בטוח וחגיגי.

במרחב ירקון השלימו את ההכנות לקראת המרוץ שיתקיים בין השעות 05:30 ל-13:00. כ-1,000 שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ייפרסו לאורך ציר הריצה, באזורי הכינוס והסיום ובמוקדים המרכזיים, כדי לשמור על שלום הציבור, ביטחון המשתתפים והצופים, וכן להסדיר את התנועה ברחבי העיר. ההיערכות כללה עבודת מטה מקיפה, סיורים מוקדמים לאורך המסלול ותיאום מלא עם עיריית תל אביב-יפו, גורמי ההפקה, מד"א, כיבוי והצלה ושאר גופי החירום.

כחלק מההיערכות, ייחסמו לתנועת כלי רכב רחובות רבים לאורך המסלול, כולל רחובות חוצים ומובילים, החל מהשעה 04:00 ביום המרוץ ועד 13:30 לערך. בין הצירים המרכזיים שייחסמו: שדרות רוקח, אבן גבירול, ש"י עגנון, לוי אשכול, הירקון, הרברט סמואל, קויפמן, דיזנגוף, שדרות בן גוריון, המלך ג'ורג' ושדרות רוטשילד. גם אזורים נרחבים בצפון, במזרח, במערב ובדרום העיר - מצומת גלילות ועד נמל יפו וכיכר השעון - יושפעו מהסדרי התנועה.

שוטרים (ראובן שוורץ)

דרך נמיר תיסגר בין צומת גלילות לשלמה גורן משעה 05:00 ועד 11:45 לערך בשני הכיוונים. מנגד, כביש 20 (נתיבי איילון) יישאר פתוח לתנועה לצפון ולדרום לאורך כל שעות המרוץ, אך לא תתאפשר כניסה או יציאה במחלף רוקח בין 04:00 ל-13:30.

במשטרה ממליצים לציבור להגיע לאירוע באמצעות רכבת ישראל ולרדת בתחנת האוניברסיטה, וכן להשתמש בתחבורה ציבורית ולהתעדכן מראש בשינויים בקווי האוטובוסים. החסימות יעודכנו בזמן אמת גם באפליקציית Waze, והנהגים מתבקשים להימנע מנסיעה בצירים החסומים ולהיערך בהתאם.

לנוחיות הציבור הומלצו מספר חניונים מחוץ למרכזי החסימות, בהם אזור התעשייה בבני ברק, חניון אצטדיון רמת גן, קריית שאול, חניוני רחוב הברזל וראול ולנברג, חניון רפידים, חניוני האוניברסיטה, חניון רכבת ארלוזורוב וחניוני אקספו והדרייב אין - עד השעה 06:00 בלבד.