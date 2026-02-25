כמיליארד ש"ח יושקעו באצטדיונים הגדולים בארץ

מדינת ישראל הולכת לתנופת בנייה באצטדיונים הגדולים. בדיקת התוכנית שיחת היום מגלה כי מעל מיליארד שקלים יושקעו באצטדיוני הכדורגל הגדולים ברחבי הארץ - בנתניה, באר שבע, אשדוד, קריית שמונה וייתכן שגם בפתח תקווה.

אצטדיון רמת גן גם צפוי לעבור שיפוץ רחב, בסכום שמוערך לכל הפחות ב-200 מיליון שקלים. בכוונת ההתאחדות לכדורגל להגדיר אותו כאצטדיון הלאומי של נבחרות ישראל ולצורך כך הם מבקשים לגייס כ-150 מיליון שקלים מהמדינה ויו"ר ההתאחדות שינו זוארץ צפוי לגייס עוד 50 מיליון שקלים מפיפ"א.

במשרד התרבות והספורט עובדים על כמה דרכים כדי לעמוד בגיוס התקציב, הן במבחן תמיכה ייעודי שנבנה על ידי מנהל אגף רשויות ומתקנים אבי כליף, והן בהחלטת ממשלה כדי לתת מענה לאצטדיון לאומי לפי מדיניות שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

"יש חשיבות לשיפוץ אצטדיון רמת גן ברמה הלאומית. לא רק עבור הנבחרות, אנחנו חושבים להנגיש אצטדיונים גם עבור המשחקים הגדולים במדינה", כך אמרו במשרד התרבות והספורט. "יש ביקוש גדל וגובר בקרב האוהדים להגיע לאירועי ספורט, היציעים מלאים ואנחנו מזהים מגמה של גדילה. מעבר לזה, אנחנו גם שוקלים להעניק לאוהדים כספי תמיכה לפירוטכניקה קרה ואביזרי עידוד על מנת לתת לקהל חוויה חיובית במגרשים".

אצטדיון טרנר בבאר שבע גם בדרך לשיפוץ והגדלת היציעים ל-25 אלף מקומות ישיבה. בשלב זה, המדינה העבירה לעיריית באר שבע תקציב לתכנון ראשוני בסך של כ-15 מיליון שקלים ולאחר מכן יבינו כמה יעלה פרויקט השדרוג. לפי ההערכות, מדובר בסכום של כ-200 מיליון שקלים לכל הפחות. גורם בכיר בעיריית באר שבע אמר: "הנושא בבדיקה מעמיקה".

אצטדיון טוטו טרנר (מרטין גוטדאמק)

גם באצטדיון מרים בנתניה רוצים להגדיל את כמות היציעים, אבל שם מדובר בהוספת שני יציעים מאחורי השערים, כלומר באזור הצפוני ובאזור הדרומי של המגרש, כך שכמות הצופים במגרש תעלה ל-25 עד 30 אלף איש. בשבוע שעבר נערך סיור במתקן בהשתתפות השר מיקי זוהר, המנכ"ל כפיר כהן ואנשי המקצוע של המשרד שבוחנים את הנושא.

בנתניה מעוניינים גם להפוך את האצטדיון לעסק המאושר להופעות. ככל הנראה, העירייה תבקש לקבל תקציב לתכנון ראשוני במסגרת קול קורא שייפתח בחודשים הקרובים דרך תוכנית המתקנים של משרד התרבות והספורט, ממנו יוכלו לקבל עד כ-15 מיליון שקלים לטובת התכנון. לפרויקט שכזה יש יתרון משום שמדובר באצטדיון המאושר למשחקים בליגת העל והוא בעיר גדולה.

לפי ההערכות בנתניה, שדרוג אצטדיון נתניה יעלה כ-100 עד 150 מיליון שקלים, אבל גורמי המקצוע במשרד התרבות והספורט מעריכים כי מדובר בפרויקט שיכול להגיע גם ל-200 מיליון שקלים.

אצטדיון מרים בנתניה (רועי כפיר)

גם בעיריית פתח תקווה פנו למשרד התרבות והספורט בבקשה לבחון הקמת יציע ארעי, כלומר יציע זמני מאחורי לשער הצפוני של האצטדיון, אבל במשרד התרבות והספורט הודיעו לעירייה כי יתמכו בפרויקט מהסוג הזה רק אם מדובר ביציע קבוע. בשלב זה, אין התקדמות בנושא, אבל לא מן הנמנע שהעירייה תגיש מועמדות לקבל תקציב לתכנון ראשוני בעתיד.

האצטדיון החדש באשדוד בשלבי גמר הבנייה, הוא יהיה מודרני ויכיל כ-20 אלף צופים. העלות המשוערת שלו היא כ-450 מיליון שקלים, כאשר המדינה לא תומכת כלכלית בבנייתו. כל התקציב מגיע מהעירייה, אבל לאחרונה הודיע מפעל הפיס כי תתרום להקמת המתקן כ-100 מיליון שקלים וייתכן שהוא ייקרא "אצטדיון פיס אשדוד". נשאלת השאלה מדוע קרן המתקנים של משרד התרבות והספורט לא שמה כסף.

ומה קורה בקריית שמונה? בדיון שנערך לאחרונה בכנסת גורמים ממס רכוש ומנהלת תנופה הודיעו כי אישרו תקציב של כ-60 מיליון שקלים לשדרוג האצטדיון שנפגע במלחמה, אך העירייה לא מכירה זאת ולא קיבלה את הסיוע עד כה.

אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)

בעירייה יש דילמה בגלל הפגיעה של היציע המערבי, שם טיל זעזע את קורות היציע ומהנדס הודיע על סגירת היציע. בקרוב יפתחו חלקית את המגרש למשחקי ליגת העל, אך אוהדים לא ישבו ביציע המסוכן. בינתיים, משרד התרבות והספורט אישר העברת 3 מיליון שקלים לטובת העניין, באמצעות קול קורא של "צורך ספורטיבי מיוחד" בו הסכומים מוגבלים יחסית והם קיבלו את תקציב המקסימום האפשרי. בקריית שמונה צריכים עזרה רצינית וטיפול יותר עמוק באצטדיון הקיים, בחודש הבא צפוי להתקיים סיור במקום ויבחנו שוב את האפשרות של שיפוץ מסיבי.

יש שדרוג גם של האצטדיונים הקטנים

בנוסף, מדינת ישראל אישרה לאחרונה את שדרוג האצטדיון החדש בטבריה ותוכנית המתקנים של משרד התרבות והספורט תתמוך בו בהיקף של 27 מיליון שקלים לצורך הגדלת היציעים מ-2,000 ל-6,000 מושבים כדי להתאימו לדרישות של הליגות הבכירות. גם האצטדיון החדש שנבנה במודיעין זוכה השנה לתקצוב של 27 מיליון שקלים, שם יוקמו יציעים עם 6,000 מושבים בשלב הראשון.

משרד התרבות והספורט משקיע כספים גם באצטדיון בכפר קאסם עם תמיכה בגובה של כ-20 מיליון שקלים לטובת עבודות השדרוג המשמעותיות של האצטדיון הקיים, במטרה להתאימו לליגה לאומית עם כ-2,500 מושבים. "למדינה יש אינטרס בהשקעה בחברה הערבית", אמר גורם בכיר במשרד התרבות והספורט. "כמה שיותר מתקני ספורט בחברה הערבית יעזור למיגור האלימות. כ-100 מיליון שקלים מתוך 378 מיליון השקלים של כלל ההרשאות בכל הענפים הופנו לחברה הערבית, כלומר כרבע מהתקציב".

כמו כן, משרד התרבות והספורט פועל לשדרג אצטדיונים קיימים. במשרד אישרו לאחרונה השקעה של 3 מיליון שקלים בשדרוג אצטדיון נוף הגליל ו-3 מיליון שקלים נוספים בשדרוג האצטדיון בעכו.