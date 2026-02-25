ברזילי: אני אז*** את הפלסטיני ששלח לי איומים

לוחם ה-MMA עילאי ברזילי, יעלה בחודש הבא לזירה של UWC, כשהוא מחפש ניצחון שיעניק לו חוזה ב-UFC. בינתיים, הישראלי פרסם כי אחד מיריביו, עבדולכרים אל סלוואדי הפלסטיני, שלח לו הודעות מאיימות על רקע פוליטי. ברזילי, הישראלי הצעיר ביותר להילחם בארגון MMA בלאס וגאס, עלה להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שלאם עילאי.

“שלום לכולם”.

איפה אתה?

“אני בברזיל”.

מה אתה יכול לספר לנו על הקרב שלך? באיזו מסגרת ומה עם הפלסטיני שמאיים עליך?

“קודם כל, אני לוחם MMA מקצועי במאזן של 1:7. אני עדיין לא ב-UFC. הפלסטיני ששלח לי את האיומים הוא לוחם ה-UFC היחיד שתומך בפלסטין. הוא באותו משקל שלי והוא תקופה שולח לי שהוא רוצה לשבור אותי בכלוב”.

עילאי ברזילי (joao viana)

“קיבלתי מהפלסטיני איומים, ואז הוא לא יצר קשר עין”

מה הוא כתב לך?

“הוא רשם לי שהוא ישבור אותי כשניפגש בכלוב, תתחיל להתכונן. כל מיני איומים כאלה. הוא שלח את זה בשנה האחרונה. היה מקרה שראינו אחד את השני והיה מצב שהיינו שנינו קרובים למעלית, אבל הוא לא יצר איתי קשר עין והוא רשם לי לאחר מכן שאני זה שהשפלתי מבט ולא יצרתי קשר עין. מדובר בפחדן”.

מתי הקרב שלכם?

“הוא עדיין לא נקבע. אני בעוד כחודש נלחם על חגורת אליפות מול יריב מקסיקני ולאחר מכן אני אכנס ל-UFC”.

עילאי ברזילאי (Mike Jackson- LFA)

מתי זה?

“ב-22.3”.

מה יש לך לומר על אהבת השם גורדון?

“כל אחד הוא אישיות שונה. מה שהוא עשה זה מטורף, ואני יכול להגיד לך שאני שנים מתחרה בזירות הגדולות בעולם. הקרב האחרון שלי היה בליגת בת של ה-UFC וניסיתי לייצר באז אבל לא הייתי קרוב אליו. מה שהוא עשה זה מטורף והוא הביא חשיפה אדירה לענף. אני חבר של כל המשפחה וזו חשיפה מעולה לענף ואנחנו ממשיכים במומנטום. ידעתי שזה יהיה הענף הלאומי של המדינה”.

"מה שהוא עושה זה מטורף". אהבת השם גורדון (יונתן פדרבוש)

אמרת משהו לאהבת השם?

“כמובן, אנחנו תמיד מפרגנים אחד לשני ובטח אחרי מה שהוא עשה. לא רק שהוא הרים את המניה של עצמו, הוא הרים את כל הענף והביא גאווה ענקית ואני רוצה להמשיך את זה”.

בוא תן מסר ליריבים שלך?

“ב-22.3 אני הולך לשים מכות למקסיקני בסיבוב הראשון. אין ספק שהקרב לא יעבור 5 דקות, אין לי ספק, אהיה מאוד מאוכזב מעצמי אם כן. ואז אפגוש את הפלסטיני ששלח לי את האיומים וא**** את הפלסטיני בסיבוב הראשון ואני אעיף אותו מה-UFC”.

"א**** את הפלסטיני". עילאי ברזילי (LFA)

מה את היכול לספר על עצמך?

“מי שלא מכיר יכול לחפש את הקרבות שלי. אני מתחרה בזירות גדולות בשש שנים האחרונות. אני הוכחתי את עצמי לאורך כל התקופה ואפשר לצפות לדברים טובים ולהביא הרבה גאווה. הקרבות שלי מאוד אגרסיביים ואני אוהב ללכת קדימה ולעשות נוקאאוטים. תצפו לראות אותי ב-UFC”.

חולם להגיע ל-UFC. עילאי ברזילי (LFA)

מה אתה עושה בברזיל?

“אני חי ומתאמן פה. הייתי גר בלאס וגאס בעבר אבל החלטתי לעבור לברזיל. יש פה קבוצה טובה. אנחנו ניתן בראש לכל מי שצריך”.