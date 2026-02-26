רבע 3, 04:43: הפועל ת"א - מילאנו 61:64

הפועל תל אביב אמנם מחזיקה ברצף של שלושה ניצחונות, אבל כולם בליגה ואף אחד מהם לא ביורוליג, כאשר בליגה הבכירה באירופה היא מחזיקה ברצף של לא פחות מחמישה הפסדים. עם זאת בראש, האדומים מארחים בשעה זו את מילאנו בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור ה-29 של המפעל היוקרתי.

חניכיו של דימיטריס איטודיס סימנו וי נגד רעננה, רמת גן וחולון, אבל מצבם ביורוליג לא מזהיר בכלל והם יודעים שהם חייבים לנצח. הפועל תל אביב במקום השישי עם מאזן של 16 ניצחונות ו-11 הפסדים כשהיא רחוקה משחק אחד בלבד מלרדת למקומות שמובילים לפליי-אין ולא לפלייאוף.

אם לא די בכך, למחזיקת היורוקאפ עוד נשארו משחקים נגד אולימפיאקוס, פנרבחצ’ה, ברצלונה, ריאל מדריד, מונאקו, פנאתינייקוס ואפילו מכבי תל אביב בחוץ, מפגש לא קל בכלל אם נשפוט לפי ההיסטוריה לאחרונה. שחקניו של איטודיס יודעים שהם חייבים לשפר את המאזן לקראת המפגשים הקשים באמת.

מהצד השני, מילאנו נמצאת במקום ה-12 ביורוליג והיא רחוקה שני משחקים מלהיכנס לפליי-אין. האיטלקים הפסידו לדובאי במשחק האחרון שלהם במפעל, ונזכיר שבסיבוב הראשון הפועל תל אביב חגגה עם 83:105 מדהים על מילאנו בחוץ.

רבע ראשון: 19:29 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, וסיליה מיציץ’, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית מילאנו: קווין אליס, ליאנדרו בולמארו, זאק לידיי, שאבון שילדס וג’וש ניבו.

# 10:00-5:00: הפועל ת”א זכתה ראשונה בכדור והזריקה הראשונה של דן אוטורו לא פגעה אפילו בטבעת לאור שמירה חזקה מג’וש ניבו. מילאנו עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם שתי נקודות של זאק לידיי. אלייז’ה בראיינט הגיב עם שלשה ונקודות ראשונות בצד הישראלי, שהמשיך לענות מחוץ לקשת הפעם עם וסיליה מיציץ’ אחרי שלידיי שוב תפר סל מרחוק, עד להובלה ראשונה כשהשעון הראה 6:40 לסוף הרבע. האיטלקים באגרסיביות משהו ועם יכולת חדה של לידיי, השאירו את הסקור צמוד, עד שאוטורו הגדיל חזרה את ההפרש עם דאנק שהרים את ההיכל.

דן אוטורו מול ג'וש ניבו (חגי מיכאלי)

ליאנדרו בולמארו מרחף (חגי מיכאלי)

# 5:00-00:00: מיציץ’ נכנס לעניינים כשהלך לבד לכל אורך המגרש עד לטבעת עם שתי נקודות חשובות, האדומים ספרו כמה פוזשנים הגנתיים טובים שאיפשרו להם לרוץ קדימה להתקפה ולספק לקהל מופע פרגונים בין בראיינט לאוטורו. מרגעים טובים לכאלה שפחות תוך רגע עבור מחזיקת היורוקאפ, שרשמה שתי דקות מבולבלות עם איבודים של ג’ונתן מוטלי ומיציץ’. האורחת תפסה מומנטום, אך לא הצליחה לדייק בזריקות ובטווח קיבלנו סל די נדיר ואף משעשע, כשמלקולם ניסה להרים את מוטלי לטבעת ודי במקרה הכדור שלו נכנס פנימה – שלוש נקודות שגרמו לחיוך גדול אצל השחקן הקולע ואצל שאר השחקנים שעל הפרקט.

אלייז'ה בראיינט מחשב מסלול (חגי מיכאלי)

חיוכים בהפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

רבע שני: 47:49 להפועל ת”א

# 10:00-5:00: ברוקס התחיל את הרבע טוב מאוד עם 5 נקודות רצופות אצל האיטלקים, המשחק חווה הרבה עצירות בגלל עבירות ושריקות רבות של השופט הסלובני. קסלר אדוארדס נכנס לבכורה בהפועל ת”א, בזמן שכריס ג’ונס הוא זה שניסה להוביל את החבורה של דימיטריס איטודיס באותם רגעים שפחות נקודות מתקבלות מבחינת שתי הקבוצות. אנטוניו בלייקני נשלח לקו והוסיף שתי נקודות בדרך ל-15 הפרש לתל אביבים, שמספיק בטוחים ביכולת ההתקפית שלהם למרות חוסר ריכוז לעיתים, גם לצד הופעה הגנתית לא רעה.

כריס ג'ונס מכדרר (חגי מיכאלי)

אנטוניו בלייקני עובר את השומר (חגי מיכאלי)

# 5:00-00:00: לא ההמשך שהפועל ת”א קיוותה אליו. התקפות מבוזבזות עלו בסלים של מילאנו, כשלידיי נזכר ביכולת המדויקת להפליא שלו והוביל יחד עם ברוקס ריצת 0:10 איטלקית כדי לצמצם הפרש דו ספרתי לחמש נקודות בלבד. לידיי החטיא שלשה ופתאום הקצב שוב עלה בהיכל – בראיינט הרים את אוטורו שנתלה על הטבעת כהרגלו הערב, שילדס צלף משלוש, בראיינט הגיב בשלוש נקודות משלו, ניבו הטביע שתי נקודות ורק פסק זמן של איטודיס עצר את הסחף. קווין אליס סחט סל ועבירה ושילדס קלע מחוץ לקשת על הבאזר כדי להוריד את הפער לשתי נקודות בלבד.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

ג'ונתן מוטלי בצבע (חגי מיכאלי)

רבע שלישי

# 10:00-5:00: גם החזרה מההפסקה לא האירה פנים לביתיים בהיכל. בראיינט ומיציץ’ החטיאו זריקות מהשלוש ומחצי מרחק, ורק אי דיוק של האיטלקים מנגד לא יצרו מהפך, עד שלידיי הגיע ומהפינה קלע שלשה ששמה את מילאנו ביתרון לראשונה מאז תחילת ההתמודדות. הטריק של להרים את אוטורו לטבעת המשיך מבחינת המארחת, ואף בצורה מוצלחת למדי, כשהסנטר כבר העלה את מאזנו האישי ל-16 נקודות בשלב זה.