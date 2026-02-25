יום חמישי, 26.02.2026 שעה 10:11
מדבדב דורש מהפכה: לבטל ניקוד בטורנירים קטנים

המדורג 1 לשעבר מציע לשנות את השיטה כדי להקל על העומס: "הקהל רואה את הכסף, לא את המחיר הגופני". הציע לבטל ניקוד בטורנירי 250 ו-500

דנייל מדבדב בפעולה על המגרש. (רויטרס)
דנייל מדבדב, המדורג ראשון בעולם לשעבר, ניצל את הבמה במסיבת העיתונאים בטורניר דובאי כדי להציף מחדש את אחת הסוגיות הבוערות והרגישות ביותר בעולם הטניס המקצועני: העומס הפיזי והמנטלי על השחקנים, ושיטת הדירוג שמחייבת אותם לשחק ללא הפסקה כדי לשמור על מעמדם.

הטניסאי הרוסי בן ה-30, שהעפיל לסיבוב השני בדובאי לאחר ניצחון על שאנג ג'ונצ'נג, הציג הצעה מהפכנית לשינוי שיטת הניקוד של ה-ATP. לטענתו, כדי לייעל את לוח השנה ולהגן על בריאות השחקנים, יש להפוך את ארבעת טורנירי הגראנד סלאם ועוד כ-11 טורנירי מאסטרס לטורנירי חובה, אך במקביל לבטל לחלוטין את הענקת נקודות הדירוג בטורנירים הקטנים יותר (רמות 250 ו-500).

"אני חושב שהשחקנים יסכימו לזה", אמר מדבדב לעיתונאים. הוא הסביר כי הקהל הרחב רואה בדרך כלל רק את הצד הנוצץ של הענף – הכסף הגדול, החשיפה והאצטדיונים המלאים – אך מתעלם מהמחיר הכבד שהספורטאים משלמים בשל הנסיעות התכופות והשינויים התמידיים. "אנשים לא רואים את המחיר. הכדורים שונים בכל טורניר, המגרשים שונים, אפילו המיטות, הכריות והאוכל במלונות משתנים. הגוף מרגיש את זה כשעושים זאת 40 פעמים בשנה, וזה הופך לקשה מאוד כשצריך למחרת לעלות למגרש מול יריב שרוצה לנצח בדיוק כמוך".

כדי לחזק את טענתו, מדבדב הביא כדוגמה את המקרה הכואב של הולגר רונה מהשנה שעברה. הדני קרע את גיד אכילס בטורניר שטוקהולם (רמת 250), אליו נרשם רק כדי לצבור נקודות קריטיות במרוץ לטורניר גמר הסבב בטורינו. "כולם אמרו לו שהוא לא חייב לשחק, אבל אם הוא רצה להגיע לטורינו, הוא היה חייב את הנקודות", הסביר הרוסי. "אם לא היו נקודות בטורניר הזה, זו הייתה החלטה קלה יותר עבורו לא לשחק ולשמור על הבריאות".

גם מדבדב עצמו חווה את הלחץ הזה על בשרו. הוא שיתף כי בעונה שעברה שיחק בשבעה טורנירים ברציפות, לא מתוך רצון אלא מתוך כורח לשפר את הדירוג שלו לקראת העונה הבאה, לאחר פתיחת שנה חלשה. "אם לא היו נקודות בטורנירים הקטנים, הייתי יכול לנוח. אבל זה לא המצב כרגע", הודה.

ההצעה של מדבדב מגיעה על רקע שינויים צפויים בלוח השנה של ה-ATP לקראת שנת 2028, הכוללים תוכניות לצמצום מספר טורנירי ה-250 וכניסתו הצפויה של טורניר מאסטרס חדש בערב הסעודית. עם זאת, הרוסי סבור כי נדרש שינוי שורשי ומיידי יותר בשיטת הניקוד עצמה, כדי לאפשר לטניסאים הבכירים להציג את הרמה הגבוהה ביותר ברגעים המכריעים מבלי לסכן את גופם במרדף אינסופי אחר נקודות.

