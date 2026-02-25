התוכנית של ברצלונה להחתים את ז'ואאו קאנסלו

ז'ואאו קאנסלו הפך לשחקן הבולט בניצחון על לבאנטה בסוף השבוע שעבר בקאמפ נואו. לאחר פתיחה מהוססת, הפורטוגלי נכנס לקצב משחק והציג את מלוא הפוטנציאל ההתקפי שלו עם תצוגת בישולים מרשימה. בברצלונה מאמינים כי המגן ילך וישתפר לאורך העונה, וכבר קיימת תוכנית מוגדרת ומוסכמת לקראת צירופו הסופי בחלון ההעברות של הקיץ. המועדון סיכם עם קאנסלו ועם אנשיו כי המשכיותו תתאפשר אם מקצועית יספק את הסחורה ואם יעמוד בתנאים כלכליים מסוימים, שעל השחקן עצמו יהיה להשיג.

קאנסלו הגיע לברצלונה בהפתעה בינואר. המועדון בדק את השוק בחיפוש אחר בלם איכותי שיחפה על היעדרותו של אנדראס כריסטנסן, אך לא נמצאו מועמדים מתאימים במחיר סביר, ולכן הוחלט לבסוף לפנות לאופציה של הפורטוגלי. הן הצוות המקצועי והן המחלקה הספורטיבית סברו כי קאנסלו יספק פתרונות נוספים בהגנה בזכות היכולת שלו לשחק בכמה תפקידים בעמדת המגן ויאפשר הרחבת הרוטציה. נחתמה השאלה פשוטה של 6 חודשים, כאשר ברצלונה משלמת את החלק היחסי מהשכר שיכלה לשאת בו כדי לרשום אותו במסגרת תקרת השכר.

אל הילאל, המועדון שמחזיק בזכויותיו, הסכים לשלם חלק ניכר מהשכר, והשחקן עצמו ויתר על חלק נוסף, שכן הקבוצה הסעודית קיבלה הצעה גבוהה יותר מאינטר, אותה דחה קאנסלו. לא סוכמה אופציית רכישה, אך ברצלונה הבטיחה כי תעשה כל שביכולתה להחתימו מיוני ואילך, בתנאי שקאנסלו יתיר את חוזהו לחלוטין מול אל הילאל ויגיע כשחקן חופשי.

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

יוכיח שהוא מתאים עד סיום העונה?

הרעיון של ברצלונה הוא לחזק את עמדת המגן בעונה הבאה, וז'ואאו קאנסלו מתאים לפרופיל, אך תחילה עליו להוכיח שהוא יכול להיות חלק שימושי בסגל, דבר שכבר עשה מול לבאנטה. במועדון מאמינים כי השחקן חוזר לכושר לאחר תקופה ממושכת ללא משחקים בסעודיה, וכי הוא עשוי להיות מרכיב חשוב בשלבים המכריעים של העונה. קאנסלו יחתום רק אם יגיע ללא עלות העברה ואם שכרו יתאים לתנאים שתקבע ברצלונה. הפורטוגלי עשוי לחתום על חוזה כמעט מובטח לשנתיים, בסכום נמוך בהרבה מזה שהוא מרוויח בערב הסעודית.

במועדון רואים בעסקה כזו מהלך סביר, במיוחד לאור העובדה שמחירי המגנים בשוק גבוהים מאוד. בנוסף, המגנים הפותחים הברורים הם ז'ול קונדה ואלחנדרו באלדה, בעלי חוזים ארוכי טווח ושחקנים שנכללים בתוכניות העתיד. הכול יהיה תלוי תחילה ביכולת המקצועית, ולאחר מכן ביכולתו של קאנסלו להשיג שחרור ללא תמורה, תוך ויתור על שנת החוזה שנותרה לו באל הילאל. השחקן כבר עשה מאמץ כלכלי משמעותי כשהצטרף לברצלונה ממנצ'סטר סיטי, ובברצלונה הביעו תמיד הערכה רבה לנכונותו ללבוש את המדים הקטלונים.