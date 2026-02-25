יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:06
כדורסל ישראלי

תובע האיגוד ביקש לקנוס את הפועל ירושלים

עו"ד ליפנר מבקש מביה"ד להטיל על הירושלמים קנס של 5,500 ש"ח בפועל, בגין התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים לכאורה במשחק מול ר"ג שפתיחתו התעכבה

|
אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)

תובע איגוד הכדורסל, עו”ד איתמר ליפנר, ביקש מבית הדין לגזור על הפועל ירושלים קנס בפועל של 5,500 שקלים, זאת על העמדת הקבוצה לדין בגין התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים לכאורה במשחק מול מכבי עירוני רמת גן שנערך ב-22.2.

“על פי דו"ח השיפוט ודו"ח המשקיף שהועברו לעיונו, פתיחת ההתמודדות התעכבה בכ-3 דקות בשל השלכת ניירות קונפטי על הפרקט מצד אוהדי הקבוצה הירושלמית”, ציין התובע.

התובע הדגיש כי הסכום המבוקש מגלם ענישה בגין גרימת הפסקת משחק, והבהיר כי לשיטתו אין הבדל מהותי בין מצב שבו המשחק נעצר לאחר שכבר החל בשל השלכת חפצים, לבין מקרה שבו פתיחתו מתעכבת מאותה סיבה. לדבריו, עצם הפגיעה בסדר התקין של קיום המשחק מחייבת התייחסות משמעתית.

דו"חות השיפוט והמשקיף צורפו להחלטה, ובית הדין הוא שיכריע האם לקבל את בקשת התובע ולהשית את הקנס המבוקש על הקבוצה מהבירה.

