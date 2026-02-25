יום רביעי, 25.02.2026 שעה 11:51
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אופטימיות בטבריה בקשר לאצטדיון החדש

בעירייה הודיעו לעירוני טבריה שתוכל לפתוח את עונת 2026/27 באצטדיון העירוני. קלטינס וגולאני, הסובלים ממתיחות, יחזרו לאחר המשחק מול בית"ר י-ם

|
אצטדיון טבריה (אלי סבתי)
אצטדיון טבריה (אלי סבתי)

בעירוני טבריה קיבלו אתמול (שלישי) בשורות טובות מהעירייה, הטוענת כי את עונת 2026/27 תוכל הקבוצה לפתוח באצטדיון העירוני החדש.

בעירייה פרסמו כי שלשום התקיימה פגישה עם חברי מנהלת הליגה וההתאחדות, והצוות המקצועי בנוגע לאצטדיון העירוני בטבריה. חברי ההנהלה הביעו שביעות רצון מההתקדמות המרשימה בבניית האצטדיון, וציינו כי העבודות מתקדמות בקצב טוב.

כבר בשבוע הבא צפוי להתקיים סיור רשמי במקום, במסגרתו ייבחנו כלל ההיבטים הנדרשים לצורך קבלת האישור לפתיחת המגרש ולאירוח משחקי הליגה בעונה הקרובה.

קלטינס וגולאני יחזרו למחסור הסיום של הליגה הסדירה

מבחינת ההכנות לבית"ר ירושלים (שבת, טדי, 15:00): מסגל הקבוצה ייעדרו דוד קלטינס ודניאל גולאני. האחרון, שלא שיחק גם בשני המשחקים האחרונים, מול עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה, לאחר שנפצע בחימום מול קבשריר הירך האחורי, מחלים ויחזור לאימונים מלאים לאחר המשחק הקרוב.

דוד קלטינס (חגדוד קלטינס (חג'אג' רחאל)

גם קלטינס שנעדר מהמשחק מול ריינה עקב מתיחה בתאומים, אובחן כסובל ממתיחה קלה בלבד והוא ינוח מספר ימים נוספים ויחזור לאימונים לשבוע הבא. השניים צפויים להיות כשירים למחזור ה-26, האחרון של העונה הסדירה, מול מ.ס אשדוד.

