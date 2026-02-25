יום רביעי, 25.02.2026 שעה 11:53
כדורגל ישראלי

באיטליה מעריכים: גאנדלמן בחוץ לשני משחקים

בארץ המגף מדווחים כי הקשר הישראלי יחמיץ את המפגשים החשובים מול קומו וקרמונזה לאור הפציעה: "חדשות רעות ללצ'ה ודי פרנצ'סקו". יחזור מול נאפולי?

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

עומרי גאנדלמן הגיע כרוח סערה לאיטליה. הקשר הישראלי שעשה בינואר את המעבר מגנט הבלגית ללצ’ה מהסרייה א’, הפך לבורג חשוב במערך של קבוצת התחתית מארץ המגף, והוא מקווה להמשיך ולתרום עד סוף העונה כדי שהוא וחבריו יישארו בליגה.

במשחק האחרון של לצ’ה מול אינטר, גאנדלמן יצא כבר בדקה ה-60 בחילוף לא רגיל. לאחר מכן מאמנו, אוזביו די פרנצ’סקו, הסביר כי הליגיונר שלנו באיטליה למעשה נפצע ולכן הוחלף: “הייתי חייב להחליף אותו. הוא צלע והיו לו בעיות נוספות בכשירות במהלך השבוע”.

היום (רביעי) בתקשורת האיטלקית כבר יש עדכון לגבי המצב של גאנדלמן, ומדובר בבשורות לא מעודדות עבור לצ’ה, כאשר מדובר על כך שהקשר יחמיץ את שני המשחקים הקרובים.

מדובר במפגשים מאתגרים וחשובים במיוחד עבור קבוצתו של הישראלי, הראשון נגד קומו החזקה של ססק פברגאס כבר בשבת הקרובה, ולאחר מכן עוד התמודדות מסקרנת נגד קרמונזה – יריבה ישירה לחלק התחתון של הטבלה, בעוד נכון לכרגע לשתי הקבוצות מאזן נקודות זהה (24).

אייר גאנדלמן: הישראלי שוב כיכב בלצ'ה

מתי גאנדלמן יחזור?

על פי ההערכות, גאנדלמן עשוי לשוב למפגש מול נאפולי ב-15 במרץ. לגבי סוג הפציעה, האיטלקים עוד דיווחו כי העניין הוא סבל מכאבי גידים בברכו הימנית: “חדשות רעות עבור די פרנצ’סקו”.

מאז חתם בלצ’ה, עומרי גאנדלמן כבש שני שערים בשמונה הופעות בסרייה א’. הוא העלה את קבוצתו ליתרון נגד אודינזה בניצחון הדרמטי 1:2, והרשית שוב את השער הראשון במשחק מול קליארי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */