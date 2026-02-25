באיטליה מעריכים: גאנדלמן בחוץ לשני משחקים

עומרי גאנדלמן הגיע כרוח סערה לאיטליה. הקשר הישראלי שעשה בינואר את המעבר מגנט הבלגית ללצ’ה מהסרייה א’, הפך לבורג חשוב במערך של קבוצת התחתית מארץ המגף, והוא מקווה להמשיך ולתרום עד סוף העונה כדי שהוא וחבריו יישארו בליגה.

במשחק האחרון של לצ’ה מול אינטר, גאנדלמן יצא כבר בדקה ה-60 בחילוף לא רגיל. לאחר מכן מאמנו, אוזביו די פרנצ’סקו, הסביר כי הליגיונר שלנו באיטליה למעשה נפצע ולכן הוחלף: “הייתי חייב להחליף אותו. הוא צלע והיו לו בעיות נוספות בכשירות במהלך השבוע”.

היום (רביעי) בתקשורת האיטלקית כבר יש עדכון לגבי המצב של גאנדלמן, ומדובר בבשורות לא מעודדות עבור לצ’ה, כאשר מדובר על כך שהקשר יחמיץ את שני המשחקים הקרובים.

מדובר במפגשים מאתגרים וחשובים במיוחד עבור קבוצתו של הישראלי, הראשון נגד קומו החזקה של ססק פברגאס כבר בשבת הקרובה, ולאחר מכן עוד התמודדות מסקרנת נגד קרמונזה – יריבה ישירה לחלק התחתון של הטבלה, בעוד נכון לכרגע לשתי הקבוצות מאזן נקודות זהה (24).

מתי גאנדלמן יחזור?

על פי ההערכות, גאנדלמן עשוי לשוב למפגש מול נאפולי ב-15 במרץ. לגבי סוג הפציעה, האיטלקים עוד דיווחו כי העניין הוא סבל מכאבי גידים בברכו הימנית: “חדשות רעות עבור די פרנצ’סקו”.

מאז חתם בלצ’ה, עומרי גאנדלמן כבש שני שערים בשמונה הופעות בסרייה א’. הוא העלה את קבוצתו ליתרון נגד אודינזה בניצחון הדרמטי 1:2, והרשית שוב את השער הראשון במשחק מול קליארי.