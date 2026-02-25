יום רביעי, 25.02.2026 שעה 22:38
יום רביעי, 25/02/2026, 22:00אצטדיון ברנבאוליגת האלופות - פלייאוף
בנפיקה ליסבון
דקה 38
1 1
שופט: סלבקו וינצ'יץ'
ריאל מדריד
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 25/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אמר דדיץ' בורח מוויניסיוס (רויטרס)
אמר דדיץ' בורח מוויניסיוס (רויטרס)

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות נמשך בשעה זו היום בבירת ספרד, כאשר ריאל מדריד מארחת את בנפיקה ליסבון באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. החבורה של אלברו ארבלואה מגיעה עם מקדמה של 0:1 משער של ויניסיוס במפגש הקודם שהיה בפורטוגל.

ההתמודדות הקודמת הביאה עמה דרמה גזענית לאחר שכוכב ריאל, ויניסיוס, טען כי שחקנה של בנפיקה ג'אנלוקה פרסטיאני קרא לעברו “קוף”. הארגנטינאי הושעה מהגומלין ע”י אופ”א. זה אינו החיסרון היחיד במשחק, הבלאנקוס יחסרו את קיליאן אמבפה הפצוע. האורחת תיאלץ להסתדר ללא מוריניו שספג אדום.

למרות הכל, שיאנית הזכיות של המפעל הבכיר ביבשת, רוצה להמשיך את דרכה באירופה כשהיא יודעת שכל תוצאה פרט להפסד תעניק לה את הכרטיס לשלב הבא. הבעיה מבחינת הבלאנקוס היא חוסר היציבות, כאשר במחזור הליגה האחרון, שנערך לפני ארבעה ימים, הפסידה ריאל 2:1 לאוססונה בדקה ה-90.

מבחינת הפורטוגזים, אומנם מדובר במשוכה גבוהה, אך לא בלתי אפשרית. מאז המפגש בשבוע שעבר, בנפיקה התאוששה עם 0:3 ביתי בזירה המקומית, וכעת תנסה להביא את האיכויות ההתקפיות שלה גם לבמה הגדולה ביותר, לאחר שנכשלה להכניע את טיבו קורטואה במשחק הראשון.

מחצית ראשונה
  • '25
  • החמצה
  • ויניסיוס לקח כדור ודהר עד לקצה הרחבה, רק שהבעיטה שלו הלכה לידיים של טרובין
  • '16
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:2: תגובת בזק של הבלאנקוס, כששתי דקות לאחר הגול ההובלה בסיכום חזרה ללבנים אחרי שפדריקו ואלוורדה השאיר רוחב לקצה הרחבה ואורליאן טשואמני בנגיעה סובב כדור באומנות לרשת של טרובין
שחקני בנפיקה בעננים (IMAGO)שחקני בנפיקה בעננים (IMAGO)
חיבוקים בבנפיקה (IMAGO)חיבוקים בבנפיקה (IMAGO)
רפא סילבה רץ לחגוג (IMAGO)רפא סילבה רץ לחגוג (IMAGO)
רפא סילבה כובש (IMAGO)רפא סילבה כובש (IMAGO)
רפא סילבה עט על הריבאונד (IMAGO)רפא סילבה עט על הריבאונד (IMAGO)
  • '14
  • שער
  • שער! בנפיקה עלתה ל-0:1: איזו דרמה, שוויון בכולל. אחרי 14 דקות שהם טובים יותר, הפורטוגלים לקחו את ההובלה אחרי התקפה נהדרת. פאבלידיס נשלח לעומק בצד ימין, העביר רוחב, אסנסיו כמעט כבש שער עצמי, קורטואה הגיב בהצלת ענק ולבסוף רפא סילבה עט על הריבאונד ודחק מקרוב
ונג'ליס פאבלידיס עם הכדור (IMAGO)ונג'ליס פאבלידיס עם הכדור (IMAGO)
אמר דדיץ' בורח מוויניסיוס (רויטרס)אמר דדיץ' בורח מוויניסיוס (רויטרס)
  • '6
  • החמצה
  • מצב ראשון דווקא בצד האדום, כשבעיטה של לאנדרו בריירו הלכה לידיים של טיבו קורטואה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סלבקו וינצ'יץ' שרק! כשריאל מובילה 0:1 מהגומלין, המפגש בברנבאו יצא לדרך
ויניסיוס מתחמם. במרכז העניינים אחרי הסערה במשחק הראשון (IMAGO)ויניסיוס מתחמם. במרכז העניינים אחרי הסערה במשחק הראשון (IMAGO)
אנטולי טרובין בחימום. שוב יהיה גיבור? (רויטרס)אנטולי טרובין בחימום. שוב יהיה גיבור? (רויטרס)
שחקני ריאל מדריד בהכנות אחרונות (רויטרס)שחקני ריאל מדריד בהכנות אחרונות (רויטרס)
האוטובוס של ריאל מדריד מגיע (IMAGO)האוטובוס של ריאל מדריד מגיע (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד