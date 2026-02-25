האצטדיון, הבחירות והציון לשינו: קינסטליך מדבר

מערכת הבחירות לראשות ההתאחדות לכדורגל נכנסת להילוך גבוה. ראש עיריית ראשל"צ, רז קינסטליך, הגיע להבנות עם יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, על ריצה ברשימה משותפת – משהו שכועסים עליו בורמים שונים במרכז הפועל. קינסטליך דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

“הלוואי וכל מה שדיברתם עליו בתוכנית יתממש, ותקליט את השיחה הזו”, אמר קינסטליך, “המדינה חייבת אצטדיון לאומי נורמלי, ושכבר ישדרגו את אצטדיון רמת גן”.

אם רוצים להקים אצטדיון לאומי חדש ולא שמים את זה בעיר שיש לה יכולת להקים דבר כזה, חבל על הכסף. שאתה שם כסף אתה צריך לדעת איפה אתה שם אותו, צריך לדעת איפה לבנות כדי שאחרי הבנייה העיר תוכל לתחזק אותו.

“האצטדיון של קריית שמונה היה כבר צריך לקרות. עכשיו מקדמים את הארנה בראשון לציון. היינו אמורים לעשות לאצטדיון כדורגל אצלנו שדרוג ושיפוץ, אבל התקציב הלך לחינוך, בעזרת השם כשנעלה ליגה נעשה לו שיפוץ”.

יש משחק עונה בשישי מול ר”ג.

“זה משחק בין שני ראשי עיר שהם חברים מאוד טובים”.

שחקני הפועל ראשון לציון (שחר גרוס)

“לא צריכים עוד מלחמה על ההתאחדות”

איך אתה רואה את כל עניין הבחירות בהתאחדות?

“כל מה שמדבר נגד גזענות הוא מבורך. לגבי הבחירות, הייתה ישיבה של סיעת הפועל. הגענו להבנות עם שינו והגענו להבנות שתהיה חלוקה בין הסיעות”.

אלונה ברקת קיבלה את זה?

“זה עדיין לא נגמר, כולם רוצים להגיע להבנות. זה משא ומתן. יש לנו מספיק מלחמות אנחנו לא צריכים עוד אחת על ההתאחדות. אם כולם רואים לנגד עיניהם את הספורט הישראלי, צריך להגיע להסכמות ולהבנות. אני לא מחפש מלחמות”.

אלונה ברקת (שחר גרוס)

איפה זה עומד מבחינת סיעת הפועל?

“זו סיעה שמקבלת החלטות ביחד, סיעה גדולה. בשבועיים הקרובים המשא ומתן יואץ ונקווה להגיע לפתרון חיובי”.

שינו זוארץ צריך להמשיך לקדנציה נוספת?

“אני חושב שיש לו יכולת להוביל את הכדורגל הישראלי”.

גם אתה רוצה להיות שם?

“אני לא מחפש לעצמי עבודות וטייטל”.

איזה ציון היית נותן לשינו?

“יש דברים שאנחנו מרוצים מהם יותר ופחות. לשינו מגיע ציון מצוין. כל המאבק בגזענות והפירוטכניקה, מה בית”ר אשמה שכמה אוהדים שלה התפרעו. יש לי ביקורות ויש לי גם דברים טובים להגיד”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

עדיף להם מאשר להגיע לבית הדין.

“כן, אבל צריכים לטפל בצורה אחרת. אני רוצה שההתאחדות לכדורגל תדפוק על השולחן ושתהיה ענישה כמו שצריך. בעיר ראשון לציון היה ונדליזם בסך מיליוני שקלים. כשנבחרתי הקציתי כסף לעשות פעילויות שמנעו את זה. אנחנו צריכים לתת את הפתרון ולא את העונש. ההתאחדות לכדורגל גוף מספיק חזק”.

מה הפתרון?

“לעשות תוכנית יחד עם המשטרה והפרקליטות”.

ראית את המשחק של נתניה?

“כן. אם היו שמים את האוהדים במעצר הם לא היו עושים את זה יותר”.

יש חשד בווינגייט שיש מישהי שהרעילה מישהי. התיק במשטרה והיא לא פועלת מהר.

“אני לא בא לחלק ציונים למשטרה, אני אומר שמשטרת ישראל עושה עבודה נפלאה ואנחנו לא יכולים לשכוח את ה-7.10. לא תשמע ממני מילה רעה על המשטרה”.

מכון וינגייט (מכון וינגייט)

סגן ראש העיר היקר שלך, עידן מזרחי, הבטיח שהוא יקים אולם לאומי לכדוריד. אתה מכיר תוכנית כזאת?

“זו לא תוכנית שעיריית ראשון לציון הקצתה. רק עכשיו סיימנו תוכנית לאולם אחר. אם הוא יביא תוכנית כזאת בעלות 35 מיליון ש”ח, אז אנחנו נתמודד על קול קורא”.

אם תעלו לליגת העל, לא תוכלו לשחק באצטדיון שלכם

“מבטיח לך, והשיחה מוקלטת, שהפועל ראשון לציון תשחק באצטדיון הביתי שלה”.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

מה אתה חושב על קבוצת הכדורגל?

“אני מרוצה מהקבוצה, היא מנוהלת כראוי”.