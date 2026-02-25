בין אנצ'לוטי לפרישה: הספירה לאחור של ניימאר

עתידו הספורטיבי של ניימאר התערפל פעם נוספת. ההדחה מהקמפאונאטו פאוליסטה מול נובוריזונטינו (2:1) הייתה מכה קשה עבור כוכב סנטוס, כאשר ההזדמנויות שלו לשכנע את קרלו אנצ'לוטי לכלול אותו בסגל הבא של ברזיל הולכות ומצטמצמות. המאמן האיטלקי יפרסם את הסגל ב-16 במרץ לקראת משחקי הידידות מול צרפת וקרואטיה, המשחקים האחרונים לפני פרסום הסגל הסופי למונדיאל.

עד אז, לניימאר יעמדו רק 3 משחקים כדי להוכיח שמגיע לו מקום ברשימה. וברקע, מרחפת האפשרות שיפרוש בדצמבר, אז יסתיים חוזהו בסנטוס. "אני לא יודע מה יקרה מעכשיו. אני לא יודע מה יקרה בשנה הבאה. אולי בדצמבר ארצה לפרוש. זה יבוא מהלב. יום אחרי יום. בואו ניקח את זה לאט", הצהיר ניימאר בשבוע שעבר בראיון ל-CazéTV.

באותה שיחה הודה ניימאר כי הוא מתגעגע לאנונימיות וליכולת "לעשות דברים רגילים": "לפני כמה ימים נסעתי לקיוסק בסנטוס לקנות משהו לאכול. לא יצאתי מהרכב. היו הרבה אנשים. נשארתי ברכב וחיכיתי שחברים שלי ירדו ויקנו את האוכל. מדי פעם יש לי רעיונות משוגעים לרצות לעשות דברים רגילים, דברים שהייתי עושה בעבר. החברים שלי אומרים לי, 'אחי, אתה חושב שאתה רגיל, שאף אחד לא יראה אותך?' אבל אני אוהב את זה. אני אוהב להרגיש רגיל, בן אדם כמו כולם. לרצות לעשות דברים רגילים. דבר אחד שעדיין לא עשיתי הוא לקחת את הבת שלי לים, ואני לא חושב שאפילו אנסה כי אני לא חושב שזה ייגמר טוב".

ניימאר (IMAGO)

“חזרתי טוב יותר ממה שהייתי לפני כן”

ב-22 בדצמבר עבר ניתוח ארתרוסקופי לתיקון בעיית מניסקוס בברך שמאל, וחזרתו נדחתה עד 15 בפברואר מול וולו קלובה. מטרתו הייתה לשוב בכשירות מלאה, גם אם הדבר פגע בסיכוייו להרשים את אנצ'לוטי. "רציתי לחזור לשחק ב-100% העונה. לכן דחיתי את החזרה בכמה משחקים. אני יודע שהרבה אנשים מדברים שטויות. הם לא מכירים את היום יום, הם לא יודעים איך זה. אבל צריך להתמיד. סנטוס בנתה תוכנית טובה מאוד; הם עזרו לי בכך", אמר ל-CazéTV.

"רציתי לחזור כדי לעזור לקבוצה שלי בצורה הטובה ביותר, אבל בסוף חיכיתי קצת כדי לחזור ב-100%. בלי כאב, בלי פחד. אני שמח שחזרתי קצת טוב יותר ממה שהייתי לפני כן. ברור שאני צריך לחזור לכושר משחק, עוד קצת אימונים, ואז אהיה טוב יותר. אבל זהו, עם הרבה אימונים, הרבה התמדה, שזה מה שמניע אותנו, אגיע ל-100% שלי. זה מה שאני רוצה", המשיך.

עם הדחת קבוצתו מהפאוליסטה, סיכוייו של ניימאר לשחק ולצבור כושר משחק הצטמצמו. יעמדו לרשותו רק 3 משחקים בברזילראו לפני שאנצ'לוטי יכריז על הסגל. ביום חמישי הבא בבית מול ואסקו, ב-10 במרץ בחוץ מול מיראסול, וביום ב-15 במרץ שוב בבית מול קורינתיאנס, אלו 3 ההזדמנויות האחרונות שלו להרשים את אנצ'לוטי.