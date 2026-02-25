קאפלו לרונאלדו בשידור: כמה אתה שוקל עכשיו?

בודה גלימט חוללה אתמול (שלישי) סנסציה גדולה בסן סירו כשהדיחה את אינטר עם ניצחון 1:2 בגומלין ו-2:5 בסיכום. בעוד הנראזורי לא ידעו איפה לקבור את עצמם, גם כוכב העבר, רונאלדו נזאריו, מצא את עצמו ברגע מוזר בגלל שאלה מפאביו קאפלו – על המשקל שלו.

בין הצופים הרבים באצטדיון ובאולפן השידור היו גם שתי האגדות שסיפקו רגע ביזארי במיוחד במהלך שידור הפלייאוף של ליגת האלופות. לאחר שרונאלדו זכה לתשואות מהקהל של אינטר, הקבוצה בה כיכב בעבר, הוא אמר: “נפלא לחזור לכאן, ולחוש את האהבה של הקהל הזה, שהוא מאוד חשוב עבורי. אני בטוח שהאנשים האלו יעזרו לאינטר להשיג משהו גדול”.

ואז, ללא שום הכנה מוקדמת, קאפלו שאל: “כמה אתה שוקל עכשיו?”. רונאלדו פרץ בצחוק והשיב בהומור: “נו באמת, מיסטר, שוב זה?”. האולפן כולו התפקע מצחוק מהרגע הלא צפוי.

פאביו קאפלו (IMAGO)

הזיכרונות מימי הגלאקטיקוס

השאלה לא נולדה בחלל ריק. השורשים שלה נעוצים בתקופה המשותפת של רונאלדו וקאפלו בריאל מדריד של עידן הגלאקטיקוס. באותם ימים המאמן הנהיג משטר קפדני של מעקב משקל לשחקנים, אך מי שלא תמיד הקפיד על ההנחיות היה דווקא אל פנומנו.

למרות העקיצות ההדדיות, לקאפלו יש הערכה עצומה לחלוץ הברזילאי. בעבר אמר עליו: “הוא הכדורגלן הטוב ביותר שאימנתי”.