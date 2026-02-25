יום רביעי, 25.02.2026 שעה 10:31
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

ניב משגב שוחרר מסגל הנבחרת לקפריסין

רכז הפועל העמק לא ישתתף בצמד המשחקים בגלל כאבים בכף הרגל. ים מדר ובר טימור ישתתפו במשחק הראשון, שחקני מכבי תל אביב יטלו חלק רק במשחק השני

|
ניב משגב (לילך וויס-רוזנברג)
ניב משגב (לילך וויס-רוזנברג)

רכז הפועל העמק, ניב משגב, שוחרר היום (רביעי) מסגל נבחרת ישראל בשל כאבים בכף הרגל המחייבים מנוחה וטיפול. הנבחרת תמריא היום בצהריים לקפריסין עם 11 שחקנים לקראת צמד המשחקים במסגרת חלון פברואר מול הנבחרת מהאי השכן במוקדמות אליפות העולם.

ים מדר ובר טימור יצטרפו ביום שישי וישתתפו במשחק הראשון ולאחריו יחזרו ארצה. שחקני מכבי ת״א יחברו לנבחרת גם כן ביום שישי, אך יטלו חלק רק במשחק השני.

נבחרת ישראל תארח את המשחק הראשון בקפריסין ב-27 בפברואר, ולאחר 48 שעות תתמודד שוב נגד המקומיים.

סגל הנבחרת לחלון פברואר

ים מדר, בר טימור, תמיר בלאט, נועם יעקב, קאדין קרינגטון, חואקין שוכמן, רז אדם, גיא פלטין, אדם אריאל, נתנאל ארצי, עוז בלייזר, גור לביא, יותם חנוכי, אילי דולינסקי, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

