יום רביעי, 25.02.2026 שעה 10:28
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6536-6833קובנטרי1
6334-5134מידלסברו2
5734-5632איפסוויץ'3
5748-5533האל סיטי4
5640-4233מילוול5
5445-5334רקסהאם6
5045-5434סאות'המפטון7
5042-4734בריסטול סיטי8
4940-4533בירמינגהאם9
4938-4134פרסטון10
4845-4934דרבי קאונטי11
4840-4334ווטפורד12
4752-4634ק.פ.ר13
4640-4034סוונסי14
4546-4733שפילד יונייטד15
4431-3633סטוק סיטי16
4143-3334צ'רלטון17
3944-4333נוריץ'18
3943-3433פורטסמות'19
3843-3234בלקבורן20
3550-3334ווסט ברומיץ'21
3454-4734לסטר22
2944-2833אוקספורד יונייטד23
-766-2033שפילד וונסדיי24

"דניאל פרץ לא נדרש למבחנים, אבל הפגין ביטחון"

השוער הישראלי קיבל ציון 7 מהתקשורת האנגלית, שם שיבחו את השליטה שלו בכדורי הגובה ואת הריכוז שלו בניצחון 0:5 של סאות'המפטון שמתקרבת לפלייאוף

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

העונה של סאות'המפטון עדיין לא התייצבה לחלוטין, אך נדמה שבין כל סימני השאלה יש עוגן אחד ברור, דניאל פרץ. השוער הישראלי ממשיך לבסס את מעמדו בין הקורות, והיה שותף משמעותי לניצחון משכנע 0:5 על קווינס פארק ריינג'רס, תוצאה שהציבה את הסיינטס במרחק 4 נקודות בלבד מהמקום שמוביל לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג. מעבר לתוצאה המרשימה, התחושה סביב הקבוצה היא של ביטחון הולך וגובר, הרבה בזכות היציבות שמגיעה מהעמדה האחורית.

ב"דיילי אצ'ו" קיבל פרץ ציון 7, ולצד זאת נכתב כי “מלבד הדיפה שגרתית מול הארווי וייל ועבודה טובה ביציאות קדימה, לא נדרש למבחנים מורכבים במיוחד”. עוד הודגש כי בדקות הסיום בחר שלא להיענות לקריאות הקהל לנופף לעברם, מאחר שהיה מרוכז לחלוטין בשמירה על שער נקי נוסף. בעיתון סיכמו כי מבחינתו היה זה ערב נוח ומוצלח, כזה שכל שוער ישמח לסמן עליו וי.

“הפגין ביטחון”

המספרים של פרץ מספרים את הסיפור. זה היה משחק הליגה הרביעי שלו ללא ספיגה מתוך 8 הופעות בלבד, נתון שממחיש עד כמה השפעתו מיידית. לשם השוואה, שני השוערים שפתחו את העונה יחד לא הצליחו לייצר תפוקה גבוהה יותר: גאווין בזונו, שהושאל בהמשך לסטוק, שמר על רשת נקייה 3 פעמים ב-19 משחקים, ואילו אלכס מקארתי, שנפצע, רשם קלין שיט אחד בלבד ב-7 הופעות. כלומר, בפרק זמן קצר משמעותית, פרץ כבר השתווה ואף עקף את התרומה המצטברת שלהם.

גם בקרב האוהדים והתקשורת המקומית ההערכה ברורה. באתר האוהדים "הקדושים צועדים" העניקו לו ציון 7 וציינו כי אמנם לא עמד בפני עומס התקפי חריג, אך שלט היטב בכדורי הגובה והפגין ביטחון ברחבה. בנוסף, זכה לאזכור על עצירה חשובה מול הארווי וייל, מהלך ששמר על המומנטום של קבוצתו.

