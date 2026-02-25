4 נקודות לדני וולף בהפסד ה-5 ברצף של הנטס

ברוקלין ממשיכה לשקוע. הנטס ספגו הלילה הפסד חמישי ברציפות, 123:114 בבית לדאלאס, במשחק יוצא דופן מבחינת הנסיבות אך חד צדדי ברובו מבחינה מקצועית. שתי הקבוצות נחתו בניו יורק רק בשעות הצהריים, לאחר שסופת שלגים מנעה מהן להגיע מוקדם יותר, אך מי שנראתה חדה ורעננה יותר הייתה האורחת מטקסס.

ללא בן שרף שנותר בג'י ליג, ובזמן שהקבוצה ממשיכה לבחון צעירים לקראת העתיד, דני וולף קיבל 14 דקות בלבד, הנתון הנמוך ביותר מבין שחקני ברוקלין. הפורוורד הישראלי התקשה להשפיע וסיים עם 4 נקודות, 1 מ-3 מהשדה, 1 מ-3 מחוץ לקשת ו-1 מ-2 מהעונשין. בנוסף תרם 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, אך איבד 3 כדורים ורשם מדד פלוס מינוס של 10-.

דאלאס השתלטה על המשחק כבר מהפתיחה. היא צלפה ב-58.5 אחוז מהשדה, קבעה שיא עונתי של 76 נקודות במחצית הראשונה וירדה להפסקה ביתרון 64:76. בשלב מסוים הפער כבר עמד על 15 נקודות, והתחושה הייתה שההתמודדות מוכרעת מוקדם מהצפוי, במיוחד לאור העובדה שהמאבס הגיעו ללא הבחירה מספר 1 בדראפט, קופר פלאג, שנעדר משחק רביעי ברציפות בשל נקע בכף רגל שמאל.

מקס כריסטי (רויטרס)

עוד ערב של למידה לוולף

מי שהוביל את דאלאס היה מרווין באגלי השלישי עם 22 נקודות, כשנאג'י מרשל הוסיף 21 ו-7 אסיסטים. ברנדון וויליאמס רשם 19 נקודות ו-10 אסיסטים, וקליי תומפסון תרם 17 נקודות, כולל 5 שלשות. מנגד, מייקל פורטר ג'וניור היה הקלע הבולט במשחק כולו עם 26 נקודות, אך החטאות שלו בדקות ההכרעה מנעו ניסיון קאמבק אמיתי. נואה קלאוני קלע 22, טרנס מאן הוסיף 17 מהספסל וניק קלקסטון סיים עם 16 ו-9 ריבאונדים.

ברוקלין עוד ניסתה לייצר דרמה ברבע האחרון. סל של נולאן טראורה צימק ל-109:106 והדליק תקווה ביציעים, אך דאלאס הגיבה בריצת 0:6 מהירה, כאשר מרשל ובאגלי, יחד עם מקס כריסטי, דאגו לסגור את הסיפור. טרנס מאן אף קירב קודם לכן את הנטס לשתי נקודות בלבד עם שתי שלשות רצופות, אך המומנטום לא החזיק מעמד.

עבור וולף, שממשיך לקבל דקות מדודות במסגרת תהליך הבנייה של הקבוצה, מדובר בעוד ערב לימודי בליגה הטובה בעולם, אך כזה שבו לא הצליח לבלוט. הנטס ירדו למאזן 42:15 במקום ה-14 במזרח, בעוד דאלאס שיפרה ל-36:20. בין חמישי לשישי ב-02:30 שעון ישראל תארח ברוקלין את סן אנטוניו ואת ויקטור וומבניאמה, כשנכון לעכשיו לא ברור האם שרף ישוב לסגל.