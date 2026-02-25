יום רביעי, 25.02.2026 שעה 10:30
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%6131-656556דטרויט פיסטונס
68%6098-658657בוסטון סלטיקס
63%6489-677559ניו יורק ניקס
61%6796-701359קליבלנד קאבלירס
58%6640-672359טורונטו ראפטורס
55%6318-634555אורלנדו מג'יק
54%6803-682659פילדלפיה 76'
48%7093-701660אטלנטה הוקס
48%6777-697460שארלוט הורנטס
47%7053-712860מיאמי היט
46%6435-626056מילווקי באקס
43%7189-696560שיקגו בולס
29%6812-628456וושינגטון וויזארדס
28%6542-614457ברוקלין נטס
27%7096-661259אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%6374-694359אוקלהומה ת'אנדר
73%6140-653055סן אנטוניו ספרס
66%6158-647456יוסטון רוקטס
63%6823-706959דנבר נאגטס
58%6962-716260מינסוטה טימברוולבס
57%6424-651958פיניקס סאנס
54%6705-684259גולדן סטייט ווריורס
53%6705-659458לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
46%6999-686359פורטלנד בלייזרס
40%6615-651057דאלאס מאבריקס
33%6784-657957ממפיס גריזליס
31%7299-689958יוטה ג'אז
30%6869-655657ניו אורלינס פליקנס
24%7122-653059סקרמנטו קינגס

4 נקודות לדני וולף בהפסד ה-5 ברצף של הנטס

האמריקאי-יהודי קיבל 14 דקות בלבד, הכי מעט מבין שחקני קבוצתו, והתקשה. תרם 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ואיבד 3 כדורים ב-123:114 של ברוקלין לדאלאס

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

ברוקלין ממשיכה לשקוע. הנטס ספגו הלילה הפסד חמישי ברציפות, 123:114 בבית לדאלאס, במשחק יוצא דופן מבחינת הנסיבות אך חד צדדי ברובו מבחינה מקצועית. שתי הקבוצות נחתו בניו יורק רק בשעות הצהריים, לאחר שסופת שלגים מנעה מהן להגיע מוקדם יותר, אך מי שנראתה חדה ורעננה יותר הייתה האורחת מטקסס.

ללא בן שרף שנותר בג'י ליג, ובזמן שהקבוצה ממשיכה לבחון צעירים לקראת העתיד, דני וולף קיבל 14 דקות בלבד, הנתון הנמוך ביותר מבין שחקני ברוקלין. הפורוורד הישראלי התקשה להשפיע וסיים עם 4 נקודות, 1 מ-3 מהשדה, 1 מ-3 מחוץ לקשת ו-1 מ-2 מהעונשין. בנוסף תרם 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, אך איבד 3 כדורים ורשם מדד פלוס מינוס של 10-.

דאלאס השתלטה על המשחק כבר מהפתיחה. היא צלפה ב-58.5 אחוז מהשדה, קבעה שיא עונתי של 76 נקודות במחצית הראשונה וירדה להפסקה ביתרון 64:76. בשלב מסוים הפער כבר עמד על 15 נקודות, והתחושה הייתה שההתמודדות מוכרעת מוקדם מהצפוי, במיוחד לאור העובדה שהמאבס הגיעו ללא הבחירה מספר 1 בדראפט, קופר פלאג, שנעדר משחק רביעי ברציפות בשל נקע בכף רגל שמאל.

מקס כריסטי (רויטרס)מקס כריסטי (רויטרס)

עוד ערב של למידה לוולף

מי שהוביל את דאלאס היה מרווין באגלי השלישי עם 22 נקודות, כשנאג'י מרשל הוסיף 21 ו-7 אסיסטים. ברנדון וויליאמס רשם 19 נקודות ו-10 אסיסטים, וקליי תומפסון תרם 17 נקודות, כולל 5 שלשות. מנגד, מייקל פורטר ג'וניור היה הקלע הבולט במשחק כולו עם 26 נקודות, אך החטאות שלו בדקות ההכרעה מנעו ניסיון קאמבק אמיתי. נואה קלאוני קלע 22, טרנס מאן הוסיף 17 מהספסל וניק קלקסטון סיים עם 16 ו-9 ריבאונדים.

ברוקלין עוד ניסתה לייצר דרמה ברבע האחרון. סל של נולאן טראורה צימק ל-109:106 והדליק תקווה ביציעים, אך דאלאס הגיבה בריצת 0:6 מהירה, כאשר מרשל ובאגלי, יחד עם מקס כריסטי, דאגו לסגור את הסיפור. טרנס מאן אף קירב קודם לכן את הנטס לשתי נקודות בלבד עם שתי שלשות רצופות, אך המומנטום לא החזיק מעמד.

עבור וולף, שממשיך לקבל דקות מדודות במסגרת תהליך הבנייה של הקבוצה, מדובר בעוד ערב לימודי בליגה הטובה בעולם, אך כזה שבו לא הצליח לבלוט. הנטס ירדו למאזן 42:15 במקום ה-14 במזרח, בעוד דאלאס שיפרה ל-36:20. בין חמישי לשישי ב-02:30 שעון ישראל תארח ברוקלין את סן אנטוניו ואת ויקטור וומבניאמה, כשנכון לעכשיו לא ברור האם שרף ישוב לסגל.

