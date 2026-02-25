אלטרנטיבה לאלברס: ברצלונה חושבת על מרמוש

התכנון בברצלונה לא נעצר למרות הבחירות לנשיאות. גם ההנהלה הספורטיבית בראשות דקו וגם המאמן האנזי פליק כבר הסכימו על העמדות שצריך לחזק לקראת העונה הבאה, ואחת ההחתמות האסטרטגיות, אולי החשובה ביותר, היא עמדת החלוץ המרכזי.

במועדון הקטלוני מבינים ששוק ה-"9" בקיץ הקרוב יהיה מסובך מאוד, משום שיש מעט חלוצים ברמה גבוהה והמחירים שלהם כיום מופרזים. חוליאן אלברס מאתלטיקו מדריד הוא המועמד החלומי, אך בברצלונה יודעים שהעסקה מורכבת מאוד ולכן ברשימה קיימות אלטרנטיבות. אחת מהן, שמוצאת חן מאוד, היא חלוץ מנצ'סטר סיטי, עומאר מרמוש, שלדעתם משתלב בצורה מושלמת בשיטה של האנזי פליק.

בברצלונה מאמינים שיוכלו להתמודד עם עסקה כלכלית משמעותית, אך אינם מוכנים לשלם מחיר מופרז, כפי שעלול לקרות במקרה של אלברס. אתלטיקו מדריד הבהירה שוב ושוב כי אינה מתכוונת למכור אותו, אך מאחורי הקלעים רומזים שאם תגיע הצעה אסטרונומית ייתכן שיקשיבו. הסכום עשוי להגיע ל-150 מיליון אירו, סכום שברצלונה כלל לא מתכוונת להתקרב אליו. רק מעורבות של הארגנטינאי עצמו בבקשת מעבר לברצלונה עשויה לפתוח את הדרך, אך נכון לעכשיו זה לא קרה והתרחיש נחשב לא ודאי.

חוליאן אלברס בפעולה (IMAGO)

המועדון רוצה להיות מוכן, ואחד השחקנים שמתאים מקצועית הוא מרמוש. ברצלונה עקבה אחריו מקרוב מאוד בתקופתו באיינטרכט פרנקפורט, שם הפך לאחד הכובשים הבולטים בבונדסליגה.

הוא היה אחת האפשרויות במקרה שרוברט לבנדובסקי היה עוזב לאחר שנתו השלישית בחוזה, אך המצרי חתם בינואר 2025 במנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה תמורת 75 מיליון אירו. זו הייתה בחירה ברורה של פפ, שראה בחלוץ את מה שגם דקו ראה: שחקן שיכול להסתגל לקבוצה עם משחק התקפי מובהק, ושנע היטב עם ובלי שטחים.

עומאר מרמוש (רויטרס)

יכול להפוך למקרה חדש של אלברס

אך יש יותר מכך. מרמוש עלול להפוך למקרה דומה לזה של אלברס במנצ'סטר סיטי. המצרי הגיע עם תדמית של כוכב, אך גילה שקשה מאוד להשיג מקום בהרכב כאשר ארלינג הולאנד בלתי ניתן להחלפה. מרמוש סיפק הופעות טובות כאשר עלה מהספסל, אך החל להיות מודאג ממעמדו וכבר בינואר עלו ספקולציות על אפשרות שיעזוב, מאחר שהיו לו הצעות והוא העדיף פרויקט שייתן לו יותר חשיפה. העונה הוא משחק מעט, וכבר אין ספק שבקיץ יהיה בשוק ויכול להפוך להזדמנות, שכן סיטי עשויה למכור אותו בפחות מ-75 מיליון האירו ששילמה עליו לפני שנה.

מרמוש מוצא חן בעיני ברצלונה וגם בעיני פליק, שמחזיק בדוחות מקצועיים ואישיים חיוביים מאוד עליו מתקופתו בבונדסליגה. במועדון מאמינים שהוא מתאים לפרופיל החלוץ שמחפשים: נייד, טכני, משתלב במשחק קבוצתי ובעל יכולת כיבוש. הוא אינו "9" סטטי ויכול לשחק, אם יהיה צורך, בכל עמדות ההתקפה.

עומאר מרמוש (IMAGO)

מדובר בחלוץ שיכול להשתלב בסגנון של ברצלונה ללא כל בעיה, ועסקה שנחשבת ברת ביצוע עבור המועדון במקרה של עזיבת לבנדובסקי.

נכון לעכשיו, ברצלונה מעודכנת לחלוטין במצבו של מרמוש וממוקמת היטב במקרה שיבקש לעזוב את מנצ'סטר סיטי בקיץ. הוא אינו העדיפות הראשונה, אך עשוי להפוך לכזו אם אופציית אלברס תרד מהפרק ויהיה צורך בחלוץ מוכח. נכון שמספריו העונה אינם מרשימים, אך כמעט ולא קיבל הזדמנויות ואף החמיץ חודש בשל אליפות אפריקה. נקודת הייחוס היא מה שעשה בבונדסליגה, ושם אין ספקות. בברצלונה עוקבים מקרוב אחר השם הזה.