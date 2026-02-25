סאות'המפטון ודניאל פרץ הביסו 0:5 את ק.פ.ר

סאות’המפטון ודניאל פרץ רצו להתאושש מהתיקו המאכזב מול צ’רלטון במחזור הקודם, ואמש (שלישי) הם עשו זאת בגדול. הקבוצה הביסה 0:5 את ק.פ.ר והשיגה ניצחון חמישי בששת המשחקים האחרונים.

כבר בדקה התשיעית פין עזז הבקיע את שער היתרון, כשקוריו מאסוקי הכפיל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. היפני השלים צמד בדקה ה-50, כשלאו סיינזה (59’) וג’יימס ברי (70’) סגרו סיפור בדרך לחמישייה גדולה.

בזכות הניצחון, סאות’המפטון מדורגת במקום השביעי בטבלת הצ’מפיונשיפ. היא במרחק של ארבע נקודות בלבד מרקסהאם השישית שבמקום המוביל לפלייאוף, ונותרו לה עוד 12 משחקים כדי להצליח ולסיים בשישייה הראשונה במטרה לקבל הזדמנות להעפיל לפרמייר ליג.