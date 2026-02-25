יום רביעי, 25.02.2026 שעה 09:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מעל חצי מיליון שקלים: סכום הקנסות של בית"ר

הקבוצה מהבירה הגיעה לא פחות מ-21 פעמים העונה לבית הדין, וכתוצאה נאלצה להוציא סכום עצום מתקציב המועדון. מה הסכום הכולל והקנסות הגדולים ביותר

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים במופע אבוקות (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים חווה עונה סוערת, אבל לא רק על המגרש. אירועים רבים ביציעים שלחו את הקבוצה לא פחות מ-21 פעמים להופעות מול בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, והמשמעות הכלכלית גדולה.

הקבוצה ספגה קנסות מצטברים בסך יותר מחצי מיליון שקלים, 580,000 ליתר דיוק, כשמדובר בממוצע של כ-27,000 שקלים לכל העמדה לדין. מדובר בסכום משמעותי עבור כל מועדון בישראל.

המכה הגדולה: רוב הסכום הגיע בחמישה משחקים בלבד

בעוד שחלק מהקנסות היו “מינימליים” (אלף או אלפיים שקלים), חמש החלטות ספציפיות הן אלו שפגעו בצורה הגדולה ביותר בתקציב של הקבוצה מעיר הבירה.

אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

שיא העונה במפגש מול בני סכנין (15/12/2025): הסכום הגבוה ביותר הגיע מול היריבה המרה, כשהרקע לדבר היה התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה על ידי אוהדים. על כך ספגו עונש של 99,000 שקלים, לצד עונש של איסור קהל חוץ על תנאי.

המפגש מול נתניה (23/02/2026): האירוע האחרון שהתרחש. 85,500 ש”ח עלו לקבוצה מספר אירועים ביציעי החוץ במשחק באצטדיון מרים: 60,000 ש”ח בעקבות הפעלת אמצעים פירוטכניים מרובים (שהובילו לעצירת המשחק ל-4 דקות ו-19 שניות), 15,000 בגין התפרצות אוהדים מרובים בתום המשחק ו-10,500 ש”ח בגין התפרצות 7 אוהדים נוספים במהלך המשחק.

אבוקות בקהל בית"ר ירושלים (רועי כפיר)אבוקות בקהל בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

גמר גביע הטוטו מול הפועל ת”א (28/10/2025): בעקבות אירועים של התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות, בית”ר ירושלים נענשה בסכום של 73,000 שקלים. אותו הדיון עסק גם באירועים שקרו מול הפועל באר שבע, שהוסיפו עוד 30,000 שקלים לקנס.

משחק הליגה מול הפועל תל אביב (15/09/2025): בגין התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק ב-3:2 הזכור בבלומפילד, בית”ר ירושלים נקנסה בסכום של 55,000 שקלים. באותו הדיון ניתן קנס נוסף לירושלמים בסך 23,000 שקלים על המשחק מול בני ריינה.

אוהדי בית"ר ירושלים פורצים לדשא (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים פורצים לדשא (רדאד ג'בארה)

המפגש מול אשדוד (25/01/2026): הדלקת 21 אבוקות ואישום בגין התפרעות אוהדים הוביל לקנס של 43,000 שקלים כנגד המועדון.

בסך הכל מדובר בסכום גבוה מאוד של קנסות אותו נאלץ לספוג ברק אברמוב מתחילת השנה, כש-21 אירועים שונים מראים על העקביות של האירוע. אם הקצב ימשיך בצורה הזו, עוד מאות אלפי שקלים עשויים להצטרף ל-580,000 השקלים שכבר יצאו מקופת בית”ר ירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */