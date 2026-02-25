מעל חצי מיליון שקלים: סכום הקנסות של בית"ר

בית”ר ירושלים חווה עונה סוערת, אבל לא רק על המגרש. אירועים רבים ביציעים שלחו את הקבוצה לא פחות מ-21 פעמים להופעות מול בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, והמשמעות הכלכלית גדולה.

הקבוצה ספגה קנסות מצטברים בסך יותר מחצי מיליון שקלים, 580,000 ליתר דיוק, כשמדובר בממוצע של כ-27,000 שקלים לכל העמדה לדין. מדובר בסכום משמעותי עבור כל מועדון בישראל.

המכה הגדולה: רוב הסכום הגיע בחמישה משחקים בלבד

בעוד שחלק מהקנסות היו “מינימליים” (אלף או אלפיים שקלים), חמש החלטות ספציפיות הן אלו שפגעו בצורה הגדולה ביותר בתקציב של הקבוצה מעיר הבירה.

שיא העונה במפגש מול בני סכנין (15/12/2025): הסכום הגבוה ביותר הגיע מול היריבה המרה, כשהרקע לדבר היה התפרעות אוהדים, קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ופגיעה על ידי אוהדים. על כך ספגו עונש של 99,000 שקלים, לצד עונש של איסור קהל חוץ על תנאי.

המפגש מול נתניה (23/02/2026): האירוע האחרון שהתרחש. 85,500 ש”ח עלו לקבוצה מספר אירועים ביציעי החוץ במשחק באצטדיון מרים: 60,000 ש”ח בעקבות הפעלת אמצעים פירוטכניים מרובים (שהובילו לעצירת המשחק ל-4 דקות ו-19 שניות), 15,000 בגין התפרצות אוהדים מרובים בתום המשחק ו-10,500 ש”ח בגין התפרצות 7 אוהדים נוספים במהלך המשחק.

גמר גביע הטוטו מול הפועל ת”א (28/10/2025): בעקבות אירועים של התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות, בית”ר ירושלים נענשה בסכום של 73,000 שקלים. אותו הדיון עסק גם באירועים שקרו מול הפועל באר שבע, שהוסיפו עוד 30,000 שקלים לקנס.

משחק הליגה מול הפועל תל אביב (15/09/2025): בגין התפרעות אוהדים והתפרצות לשדה המשחק ב-3:2 הזכור בבלומפילד, בית”ר ירושלים נקנסה בסכום של 55,000 שקלים. באותו הדיון ניתן קנס נוסף לירושלמים בסך 23,000 שקלים על המשחק מול בני ריינה.

המפגש מול אשדוד (25/01/2026): הדלקת 21 אבוקות ואישום בגין התפרעות אוהדים הוביל לקנס של 43,000 שקלים כנגד המועדון.

בסך הכל מדובר בסכום גבוה מאוד של קנסות אותו נאלץ לספוג ברק אברמוב מתחילת השנה, כש-21 אירועים שונים מראים על העקביות של האירוע. אם הקצב ימשיך בצורה הזו, עוד מאות אלפי שקלים עשויים להצטרף ל-580,000 השקלים שכבר יצאו מקופת בית”ר ירושלים.