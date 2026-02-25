אוגריסה חזר להתאמן, אמור לשחק מול בני סכנין

בשורות טובות לעירוני ק"ש לקראת המשחק ביום שבת מול בני סכנין: חלוץ הקבוצה, אדריאן אוגריסה, חזר אתמול (שלישי) לאימונים לאחר כמעט שבוע וחצי וערך אימון כמעט מלא, כאשר הוא שימש כמעין ג'וקר במהלך המשחקונים.

הפרואני צפוי לערוך היום אימון מלא והוא אמור להיות בסגל לשבת ואף לפתוח ככל הנראה, כאשר מי שייעדרו יהיו ג'ואן חלבי המורחק ועלי מוסא המוצהב. בהיעדרו של האחרון, פרננדו פאצ'קו אמור לחזור לעמדת הכנף, כאשר לא צפויים על פי ההערכות שינויים נוספים בהרכב.

שי ברדה (אורן בן חקון)

שי ברדה שוחח עם שחקניו והחמיא להם על הגישה במשחק מול הפועל ירושלים בשבת, אליו הגיעה הקבוצה בסגל חסר: "הדבר היחיד שעניין במשחק הזה היה היעילות ואני שמח על זה שהייתם יעילים. הייתם מאוד ממושמעים טקטית", אמר להם.

הקבוצה צפויה לחזור לשחק בק”ש

בינתיים, מי שצפוי לחזור לכשירות מלאה הוא שחקן ההתקפה יאיר מרדכי, כאשר במקביל העבודות לשיפוץ האצטדיון בק"ש מתקדמות ואם לא יחולו הפתעות של הרגע האחרון, משחק הפלייאוף התחתון הביתי הראשון של הקבוצה ייערך כבר במגרש העירוני.