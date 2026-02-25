יום רביעי, 25.02.2026 שעה 08:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אוגריסה חזר להתאמן, אמור לשחק מול בני סכנין

הפרואני שימש כג'וקר, כשהוא אמור להשלים היום אימון מלא. פאצ'קו ישוב לכנף, שי ברדה החמיא לשחקנים: "הדבר היחיד שעניין במשחק הזה היה היעילות"

|
אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)
אדריאן אוגריסה (חגי מיכאלי)

בשורות טובות לעירוני ק"ש לקראת המשחק ביום שבת מול בני סכנין: חלוץ הקבוצה, אדריאן אוגריסה, חזר אתמול (שלישי) לאימונים לאחר כמעט שבוע וחצי וערך אימון כמעט מלא, כאשר הוא שימש כמעין ג'וקר במהלך המשחקונים.

הפרואני צפוי לערוך היום אימון מלא והוא אמור להיות בסגל לשבת ואף לפתוח ככל הנראה, כאשר מי שייעדרו יהיו ג'ואן חלבי המורחק ועלי מוסא המוצהב. בהיעדרו של האחרון, פרננדו פאצ'קו אמור לחזור לעמדת הכנף, כאשר לא צפויים על פי ההערכות שינויים נוספים בהרכב.

שי ברדה (אורן בן חקון)שי ברדה (אורן בן חקון)

שי ברדה שוחח עם שחקניו והחמיא להם על הגישה במשחק מול הפועל ירושלים בשבת, אליו הגיעה הקבוצה בסגל חסר: "הדבר היחיד שעניין במשחק הזה היה היעילות ואני שמח על זה שהייתם יעילים. הייתם מאוד ממושמעים טקטית", אמר להם.

הקבוצה צפויה לחזור לשחק בק”ש

בינתיים, מי שצפוי לחזור לכשירות מלאה הוא שחקן ההתקפה יאיר מרדכי, כאשר במקביל העבודות לשיפוץ האצטדיון בק"ש מתקדמות ואם לא יחולו הפתעות של הרגע האחרון, משחק הפלייאוף התחתון הביתי הראשון של הקבוצה ייערך כבר במגרש העירוני.

