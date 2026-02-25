אבוקסיס החמיא לשחקניו, קודג'ו מוצהב לפני ק"ש

בבני סכנין אמנם השלימו עם העובדה שבעקבות המחזור האחרון הקבוצה לא תגיע לפלייאוף העליון, ושם יצטרכו תחת הדרכתו של יוסי אבוקסיס להיזהר שלא להסתבך בהמשך בקרבות התחתית, כשזאת המטרה העיקרית.

תוך כדי תנועה אבוקסיס יצטרך לחשוב ולסמן לעצמו איזה שחקנים היה רוצה, גם לעונה הבאה, מבין אלה של הסגל הנוכחי. המאמן החמיא לחניכיו ואמר להם: "הוכחתם עמידה טקטית נהדרת מול הפועל ת"א, אתם ראויים למחמאות על המאמץ ועל הנקודה מול קבוצה שהייתה בתקופה מצוינת".

סכנין תשחק במחזור הקרוב בנתניה מול עירוני קריית שמונה. הקשר הזר מתיו קודג'ו מוצהב ולא יעמוד לרשותו של אבוקסיס. קודג'ו נחשב לאחד הזרים היותר טובים שהגיעו השנה לסכנין. גם הזר החדש מייקום דייויד מותיר רושם חיובי וצפוי לקבל קרדיט בהרכב.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

הפגישה עם קדוסי

בסכנין אמורים עד סוף השבוע להיפגש עם אוהד קדוסי ששהה בחופשה פרטית בחו"ל, על מנת לסגור מולו את הסכם העסקתו כעוזרו של אבוקסיס שהעביר מסר להנהלה שחשוב לו מאד שקדוסי יגיע כעוזרו.