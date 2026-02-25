"אמבפה משחק עם רגל אחת במשך 6 שבועות"

דיווח ב’לאקיפ’ חושף פרטים חדשים ומדאיגים מאחורי הפציעה של קיליאן אמבפה. היעדרותו מהגומלין מול בנפיקה ליסבון בליגת האלופות נראית כסופית, אך כעת מתברר עד כמה מצבו מורכב ועד כמה הסיכון להחמרה ממשי, במיוחד כשברקע מרחף המונדיאל, היעד העליון של הצרפתי.

שיחק 6 שבועות “על רגל אחת”, והחשש מהחמרה לפני המונדיאל

על פי הדיווח, אמבפה נאלץ להפסיק את אימון הבוקר ביום שלישי בעקבות כאבים מתמשכים בברך שמאל. בדיקות שנערכו בהמשך היום גילו כי הברך רחוקה מלהחלים, ובאותו ערב כבר היה ברור בתוך ריאל מדריד כי לא ניתן לשתף אותו מול בנפיקה, זאת לאחר הניצחון 0:1 בליסבון במשחק הראשון. משך ההיעדרות עדיין לא נקבע, אך הוחלט כי יש ליישם פרוטוקול טיפולי מסודר.

הדרמה הגדולה נוגעת לכך שבמשך 6 השבועות האחרונים אמבפה שיחק כשהוא למעשה "על רגל אחת". הוא התקשה להאיץ, סבל מכאבים חדים בשינויי כיוון, תחושות שלא חווה בעבר בקריירה שלו. הכאב הפך בלתי נסבל באימון האחרון, והחשש במדריד הוא שהמשך משחק תחת עומס כזה עלול לגרום להחמרה משמעותית, כזו שתסכן לא רק את המשך העונה, אלא גם את השתתפותו בשלבים המכריעים שלה ואף במונדיאל.

קיליאן אמבפה באימון ריאל מדריד (IMAGO)

כבר ב-31 בדצמבר 2025 עבר אמבפה בדיקת MRI שחשפה קרע ברצועה הצידית החיצונית בברך, פציעה שמקורה במשחק מול סלטה ויגו ב-7 בדצמבר. ההערכה הראשונית דיברה על לפחות 3 שבועות החלמה, אך השחקן חזר להתאמן אחרי 11 ימים בלבד, בין היתר תחת לחץ מקצועי, כשברקע עמד החשש לאובדן תואר בסופר קאפ מול ברצלונה, משחק שהסתיים בהפסד 3:2 ב-11 בינואר. גם ההדחה מהגביע מול אלבסטה מהליגה השנייה והמאבק בפלייאוף ליגת האלופות לא עודדו מנוחה, והצרפתי המשיך לשחק.

למרות הכל, עד שעות הצהריים של יום שלישי המאמן אלברו ארבלואה לא התכוון לוותר עליו. לאחר האימון אמר: "קיליאן מוכן לשחק ביום רביעי, וזה הדבר החשוב ביותר. כולם יודעים את זה כבר כמה שבועות… ואני רוצה להדגיש את המסירות שהוא מפגין. לחבריו, לקבוצה, למאמן שלו, למועדון שלו, לאוהדים שלו. חשוב להדגיש את המאמץ העצום של קיליאן ואת העובדה שהוא מנסה לעזור לנו על המגרש. אני חושב שכל מגן שמתמודד מולו יודע שבכל מצב הוא יכול להכריע את התוצאה. בוודאות נזדקק לו ביום רביעי, והוא יהיה נהדר".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

בדבריו הודה ארבלואה למעשה כי אמבפה מתמודד עם פציעה עיקשת, אך שיבח את רוח ההקרבה שלו ואת נכונותו לשחק למען הקבוצה גם כשהוא מוגבל. בהמשך אף הגן עליו מול הביקורות: "אני לא חושב שהבעיה של אמבפה היא לכבוש שערים או איך לעשות את זה. ואם הייתי צריך להדגיש אחת מהתכונות של קיליאן, למרות שיש לו רבות וטובות מאוד, זו העובדה שהוא שחקן ואדם אינטליגנטי. הוא תמיד יודע לאן לזוז. צריך רק להסתכל על הסטטיסטיקות שלו כדי להבין שהוא עושה דברים נכון".

אלא שבמדריד מבינים כעת כי דחיקת המצב לקצה עלולה לגרום לנזק גדול יותר. אם אמבפה ימשיך לשחק עם כאבים, הוא מסתכן בהחמרה שתפגע ביכולתו הפיזית להציג את היכולת שאפיינה אותו מתחילת העונה. מבחינתו, מעבר למאבקים של ריאל מדריד, ניצב יעד אחד מרכזי, המונדיאל, אותו הוא מגדיר כעדיפות העליונה.

על פי הדיווח, אמבפה צפוי לנוח לפחות 10 ימים, כולל המשחקים מול חטאפה ב-2 במרץ ומול ויגו ב-7 במרץ בליגה. השאלה היא האם ישוב לשמינית גמר ליגת האלופות ב-10 או ב-11 במרץ, אם ריאל מדריד תעפיל. ייתכן שבמועדון יעדיפו שילך למנוחה גם בפגרת הנבחרות בין ה-23 ל-30 במרץ, במהלכה צרפת תצא לסיבוב משחקים בארצות הברית. אמבפה צפוי להצטרף למסע, בין אם יהיה כשיר לשחק ובין אם לא.

בדרך להיעדרות ממושכת מהצפוי? אמבפה (IMAGO)

נכון לעכשיו, לא ברור מתי יחזור. בריאל מדריד מודאגים מהאפשרות שהמשך משחק תחת כאבים עלול להוביל להחמרה שתסכן את המשך העונה ואת המונדיאל, וההחלטה לעצור כעת נועדה למנוע תרחיש כזה לפני שיהיה מאוחר מדי.