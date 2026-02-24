מטה אשר ומכבי ת"א עלו לגמר גביע המדינה

היום התקיימו שני משחקי חצי גמר גביע המדינה באולם גרי שבכפר סבא, כשמכבי יעדים תל אביב (שניצחה את מכבי אשדוד) והפועל גליל מטה אשר/עכו (שניצחה את מכבי מוסינזון הוד השרון) ייפגשו בגמר הגביע השנה שיתקיים ב-25.3.26 באולם האנרבוקס שבחדרה.



מכבי מוסינזון הוד השרון – הפועל גליל מטה אשר/ עכו 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 20:25)



משחק חצי הגמר הראשון שהתקיים באולם גרי בכפר סבא לעיני מאות צופים היה מרתק ומותח. מכבי הוד השרון פתחה היטב את המשחק כשכצנלסון העלה אותה ל-0:2. מטה אשר השוותה והמשחק הוסיף להיות שקול עם פתיחת המערכה הראשונה.



זים מהוד השרון עם הנחתה נהדרת העלה ל-6:7, וקוצ'נב עם חסימה יפה הקפיץ ל-9:11 לזכות הוד השרון שהמשיכה לשלוט במערכה הראשונה. מוטרוני עם חסימה העלה ל-16:19, הוד השרון המשיכה להוביל ביתרון קטן ועלתה ל-20:22. מטה אשר לא ויתרה ורדזיוק עם 2 נקודות, אחת מהן באייס השווה ל-22:22, בעוד זים העלה את הוד השרון ל-22:23, וקיריוש עם חסימה נהדרת סגר מערכה ראשונה לטובת הוד השרון.

מטה אשר חוגגת העפלה לגמר (קרשיט: אלכסנדר בוך)



המערכה השנייה החלה בשליטה של מטה אשר כשווינקלמולר עם הנחתה טובה העלה אותה ל-3:5, כשהמנצחת הוסיפה להוביל במערכה ועלתה ל-6:10, הפער הלך וגדל ומטה אשר/עכו השוותה ל-1:1 במערכות.



המערכה השלישית הייתה צמודה, ובמצב של שוויון 8:8 אנוש שטיפט ממטה אשר עם נקודה יפה העלה ל-8:9 לטובת הקבוצה מהצפון, בעוד קוצ'נב עם נקודה יפה מהעבר השני השווה ל-9:9, אלא שמטה אשר התעוררה ועשתה שלוש נקודות רצופות בניצוחו של ווינקלמולר שהעלו אותה ל-9:12, והיא המשיכה לשמור על פער קטן עד לסיום המערכה שהסתיימה בניצחון מטה אשר/עכו.



אחרי שוויון בפתיחת המערכה הרביעית, מטה אשר עשתה שלוש נקודות רצופות בסיוע מרון ווינקלמולר עם הנחתות מוצלחות שהעלו את הקבוצה ל-3:6. ווינקלמולר המשיך ללהוט והעלה את הקבוצה מהצפון ל-5:10 עם הנחתה טובה, אך הוד השרון עוד צימצמה ל-14:16, אבל מטה אשר פשוט הייתה טובה יותר במערכה הזו ויחד עם ווינקלמולר עלתה ל-14:18. מכאן כבר הוד השרון לא חזרה ומטה אשר ניצחה במערכה ובמשחק כולו,ועלתה לגמר גביע המדינה בפעם ה-26 בתולדותיה.



הצטיינו בהפועל גליל מטה אשר/עכו: ווינקלמולר עם 19 נקודות ושטיפט עם 18 נקודות. הצטיינו במכבי מוסינזון הוד השרון: זים עם 23 נקודות וקריטונוב עם 14 נקודות.



נעם כץ מאמן מטה אשר/עכו אמר בסיום המשחק: “זה ניצחון גדול שלנו, ניצחון שמראה את האופי של המועדון שלנו. ידענו שילך לנו פה מאוד קשה היום. המוסר שלנו, נועם אריאל, עדיין פצוע. שיחקנו פה עם מוסר בן 17, עומר לבנה, שמגיע לו כל הקרדיט שבעולם. הוא עמד פה בלחץ של משחק כזה כמו שחקן בוגר. מגיע כל הקרדיט לשחקנים האחרים שהבינו, ועל זה דיברנו במשך השבועות האלה, שהם חייבים להתעלות וחייבים לתת יותר כדי שנוכל לתת פה פייט. יצאנו פה ממצב מאוד קשה במהלך המשחק".



מכבי יעדים תל אביב- מכבי אשדוד 1:3 (25:16, 15:25, 16:25, 15:25)



אשדוד פתחה נפלא את המשחק ועלתה ליתרון 6:10 עם הנחתות מצוינות של קופליביץ'. סוארה מאשדוד עם שתי הנחתות משלו העלה ל-7:14, בצ'קלה הוריד במעט את היתרון ל-12:18 לאשדוד, אבל הקבוצה מעיר הנמל המשיכה לשלוט במערכה עד לניצחון בה.



מכבי תל אביב פתחה טוב יותר את המערכה השנייה ועלתה ליתרון מהיר של 4:7. אלכס אוסוקין צימצם ל-6:7, אלא שבארטוס ממכבי תל אביב העלה ל-12:15 עם הנחתה מדויקת. טעויות של אשדוד הגדילו את הפער ל-14:17, ומכאן הקבוצה מהמרכז שטה לניצחון במערכה.



גם את המערכה השלישית פתחה מחזיקת הגביע בצורה מצוינת ועלתה ליתרון של 3:8, מכאן המשיכה הקבוצה מת”א לשמור על פער יציב- עם חסימות נהדרות ליד הרשת. בארטוס העלה את מכבי תל אביב ל-16:22 ומשם הדרך לזכייה במערכה השלישית הייתה פשוטה.



מכבי תל אביב המשיכה לתת את הטון גם במערכה הרביעית ועלתה ל-2:7, קארבאלי מאשדוד צימצם ל-3:7, אבל המנצחת לא עצרה והמשיכה לשלוט במערכה עד סיומה והבטחת המקום בגמר הגביע.

הצטיינו במכבי תל אביב: הידלגו, סוקולוב וביסט עם 14 נקודות כל אחד. הצטיינו במכבי אשדוד: סוארה עם 18 נקודות ואפונזה עם 16 נקודות.



גל גלילי מאמן מכבי יעדים תל אביב: "התחלנו רע מאוד. אחרי המערכה הראשונה אני שמח שחזרנו לעניינים. לא במשחק גדול אבל במשחק הרבה יותר מסודר, סרב למקום, הגנה שעבדה ואני חייב לציין לטובה את אלון מאירי שנכנס ועשה עבודה טובה. עברנו את המשחק הזה בשלום וכל הכבוד לאשדוד, אנחנו מסתכלים קדימה לגמר שהוא בעוד חודש אז יש לנו זמן קצת להתארגן עכשיו. הליגה תסתיים, יתחיל הפלייאוף. יש לנו עוד עבודה לעשות".