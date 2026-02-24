יום שלישי, 24.02.2026 שעה 21:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
11-11ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
30-21סיאטל סאונדרס4
32-31דאלאס5
32-31פורטלנד טימברס6
31-21יוסטון דינמו7
30-11ונקובר ווייטקאפס8
12-21מינסוטה יונייטד9
12-21אוסטין10
11-11סנט לואיס סיטי11
11-11לוס אנג'לס גלאקסי12
01-01ריאל סולט לייק13
02-01קולורדו ראפידס14
03-01קנזס סיטי15

מסי: הייתי אידיוט, השער מול מקסיקו היה 'פוקס'

הפרעוש דיבר בפתיחות על מחסום השפה ("אני חסר אונים לעיתים"), הגול הגדול מהמונדיאל ("היה לי מזל") והדור החדש ("מוזר לי שהם מדברים ככה בפומבי")

|
ליאו מסי מול מקסיקו (רויטרס)
ליאו מסי מול מקסיקו (רויטרס)

כוכב הכדורגל הגדול בעולם, ליאו מסי, התייצב לראיון פתוח במיוחד ב-"MDA Podcast", שם סיפק הצצה נדירה למחשבותיו על הקריירה, חייו האישיים והשינויים שעובר ענף הכדורגל. במוקד דבריו עמד הווידוי המפתיע על חרטה מעברו.

"היה לי זמן ללמוד אנגלית כשהייתי ילד ולא עשיתי את זה. הייתי אידיוט", הודה הפרעוש בכנות. הוא הוסיף כי כיום, כשהוא מתגורר בארה"ב ומוקף בידוענים בינלאומיים, הוא מוצא את עצמו לעיתים מרגיש חסר אונים בשל פערי השפה.

בכל הנוגע להתנהלותו על המגרש, מסי חשף את הפילוסופיה שהנחילה לו ברצלונה של פפ גווארדיולה. לדבריו, המאמן תמיד הדגיש שהדרך הטובה ביותר לכבד את היריב היא להמשיך לשחק באותה רצינות, להבקיע ולשחק "כמו שצריך", ללא קשר לתוצאה.

ליאו מסי. מחסום השפה מקשה עליו (רויטרס)ליאו מסי. מחסום השפה מקשה עליו (רויטרס)

“גדלתי על הרעיון שמה שקורה על המגרש נשאר במגרש”

עם זאת, מסי לא חסך בביקורת על הדור הצעיר ועל תרבות הרשתות החברתיות: "אני גדלתי על הרעיון שמה שקורה על המגרש נשאר על המגרש, ומה שקורה בחדר ההלבשה נשאר שם. מוזר לי שבדור הנוכחי שחקנים יוצאים ומדברים על זה בפומבי".

הארגנטינאי התייחס גם לרגע המכונן במונדיאל האחרון בקטאר - השער הקריטי שכבש מול מקסיקו בשלב הבתים, שער שפתח את הדרך לזכייה ההיסטורית. למרות שמדובר באחד הביצועים הזכורים ביותר שלו, מסי העדיף להישאר צנוע ואף הציג גרסה מפתיעה: "אני אגיד שהבעיטה הזאת ב-2022 הייתה 'פוקס'. היה לי מזל שזה נכנס שם, הכדור פשוט עבר בין כמה רגליים", סיפר בחיוך.

הבעיטה של ליאו מסי נגד מקסיקו (רויטרס)הבעיטה של ליאו מסי נגד מקסיקו (רויטרס)

לסיום, שיתף מסי פרטים על הצד הרומנטי של חייו ועל הצעת הנישואין לאהבת נעוריו, אנטונלה. הוא סיפר כי הרגע התרחש במהלך בילוי בברצלונה שכלל ארוחת ערב ולינה בבית מלון. "זה היה יותר עניין של להפוך את זה לרשמי ולקבוע תאריך", הסביר, "הקשר והחיבור כבר היו שם מזמן, שנינו ידענו שזה נועד להיות".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */