יום שלישי, 24.02.2026 שעה 20:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בעקבות אירועי נתניה: בית"ר נקנסה ב-85,500

הקבוצה מהבירה אומנם ניצלה מעונשים אחרים, אך ספגה קנס כספי כבד בעקבות הדלקת האבוקות ופריצת אוהדיה לכר הדשא במהלך המשחק וכמה דקות לאחר סיומו

|
אבוקות ביציע אוהדי בית
אבוקות ביציע אוהדי בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

בית”ר ירושלים אומנם רשמה אתמול (שני) 2:8 בלתי נשכח על חשבונה של מכבי נתניה, אך לא הכל היה ורוד מבחינתה של הקבוצה של ברק יצחקי באצטדיון מרים, שכן אוהדיה רשמו מספר עבירות התנהגות שגמרו להעמדתה לדין.

ראשית, אוהדי בית”ר ירושלים הדליקו אבוקות ביציע, עשן סמיך כיסה את מצלמות הטלוויזיה וה-VAR ולכן המשחק נעצר ל4 דקות ו-19 שניות עד לחידושו (מדקה 3:15 ועד 7:34).

בנוסף, אוהדי הקבוצה מהבירה פרצו אל כר הדשא מספר פעמים ועל כך נכתב בדו”ח השיפוט: “בדקה ה-19, לאחר הבקעת השער השני לזכות בית"ר ירושלים, פרצו עשרות אוהדי בית"ר ירושלים מהיציע המזרחי לתוך שדה המגרש והגיעו עד לשלטי הלדים, כדי להתחבק עם שחקניהם. שניים מהם אף עברו את שלטי הלד ונכנסו לשדה המשחק”.

אבוקות בקהל בית"ר ירושלים (רועי כפיר)אבוקות בקהל בית"ר ירושלים (רועי כפיר)

“בדקה ה-45, לאחר הבקעת השער החמישי לזכות בית"ר ירושלים, פרצו חמישה אוהדים מהיציע המזרחי שאוכלס על ידי אוהדי בית"ר ירושלים והגיעו עד לשלטי הלד לפני שהורחקו על ידי האבטחה”.

“כ-8-9 דקות לאחר סיום המשחק, חדרו כשלוש מאות אוהדי בית"ר ירושלים מהיציע המזרחי בו ישבו ורצו כגוש אל היציע המערבי, בו ישבו אוהדי נתניה, כנראה במטרה להתעמת עימם. עם הגעתם לקו האורך שלפני היציע המערבי, נבלמו על ידי המשטרה והסדרנים והוחזרו ליציע המזרחי והעימות נמנע”.

לבסוף, הקבוצה נקנסה ב-85,500 ש”ח: 60,000 ש”ח בעקבות הפעלת אמצעים פירוטכניים מרובים, 15,000 בגין התפרצות אוהדים מרובים בתום המשחק ו-10,500 ש”ח בגין התפרצות 7 אוהדים נוספים במהלך המשחק.

