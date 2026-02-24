בספק לאלופות: אמבפה לא הצליח לסיים אימון

ריאל מדריד בהכנות אחרונות בהחלט לקראת המשחק הקריטי בגומלין פלייאוף ליגת האלופות מול בנפיקה ליסבון. הבלאנקוס יפגשו מחר (רביעי) ב-22:00 את הפורטוגלים כשהם ביתרון שברירי של 0:1, והם עשויים לעשות זאת ללא השחקן החשוב ביותר שלהם.

קיליאן אמבפה עדיין סובל מהבעיות בברך שמאל. בל’אקיפ מדווחים כי החלוץ לא הצליח לסיים היום את האימון של ריאל מדריד לקראת ההתמודדות, במה ששם צל גדול על כשירותו.

על פי הדיווח גורמים במועדון מבינים שייתכן והגיע הזמן לנהל את הפציעה שלו ולתת לו מנוחה במשחק הקרוב. למרות זאת, אלברו ארבלואה החליט לדחות את ההחלטה ליום המשחק, בתקווה שהצרפתי יוכל לקחת בו חלק.

ריאל מדריד כאמור תגיע עם יתרון 0:1 למשחק הביתי, זאת לאחר שוויניסיוס כבש שער ענק במשחק הראשון. לאחר שהפסידו כבר לבנפיקה בשלב הליגה הבלאנקוס לא יכולים להרגיש בטוחים מדי, וצפוי משחק מעניין בקרב על שמינית הגמר.

במידה וריאל מדריד תעפיל לשלב הבא, היא תוגרל מול אחת משתי קבוצות: האופציה הראשונה היא יריבה פורטוגלית נוספת בדמות ספורטינג ליסבון, והאופציה השנייה היא מפגש נוסף מול קבוצה אותה פגשו מספר פעמים בליגת האלופות בעבר, מנצ’סטר סיטי של פפ גווארדיולה.