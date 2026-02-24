היידגר ואונוואקו יחזרו בהרצליה אחרי הפגרה

בני הרצליה יצאה בשן ועין משבוע הגביע עם מספר שחקנים שסבלו מפגיעות ונאלצו לעבור בדיקות. היום (שלישי) במועדון הוציאו עדכון לגבי מצבם של הפצועים:

מקס היידגר נפצע בברך במשחק האחרון. בבדיקת MRI עלה כי מדובר בחבלה בברך. הוא יעבור הערכה מחודשת בעוד שבוע, וצפוי לחזור לשחק אחרי הפגרה, בהתאם למצבו.

מוריאל לוטאטי, כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, עבר ניתוח בעקב והחל את השיקום. משך ההיעדרות הינו לפחות חודשיים והוא לא צפוי לשחק בתקופה הקרובה.

צ׳ינאנו אונואקו סובל מחבלה קלה בכף היד, וצפוי לחזור לפעילות מלאה עם החזרה מהפגרה.