דואוה: לא הרגשתי מותקף מהדברים של דמבלה

לאחר שזוכה כדור הזהב טען ששחקנים "צריכים לשחק עבור המועדון במקום לחשוב על עצמם", הכוכב הצעיר הרגיע את הרוחות. דמבלה לא כשיר למשחק מול מונאקו

|
דזירה דואה ואוסמן דמבלה (רויטרס)
דזירה דואה ואוסמן דמבלה (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן ממשיכה בהכנות לגומלין שלב הפלייאוף בליגת האלופות מול מונאקו. כשהיא ביתרון 2:3 לקראת המשחק מחר (רביעי) ב-19:00, הקבוצה ערכה היום מסיבת עיתונאים שבה דזירה דואה התייחס לסערה סביבו.

בהפסד 3:1 לראן בליגה לפני המשחק בראשון באלופות כוכב הקבוצה אוסמן דמבלה תקף את חבריו לקבוצה כשאמר ששחקנים צריכים “לשחק קודם כל עבור המועדון במקום לחשוב על עצמם”. ברשתות החברתיות מיהרו לסמן את דואה כמי שהדברים נאמרו עליו, אך הכוכב הצעיר הבהיר שאין דם רע בין השניים.

“לא הרגשתי מותקף או מסומן על ידי הדברים שלו”, אמר דואה. “למנהיגים בקבוצה יש את הזכות להשמיע את קולם והם חייבים לעשות זאת ברגעים מסוימים. זה נורמלי לחלוטין להרגיש תסכול אחרי הפסד, אנחנו קבוצה עם שאיפות ענקיות”.

דזירה דואה (IMAGO)דזירה דואה (IMAGO)

הקשר הצעיר הוסיף על היחסים בתוך המועדון: “אנחנו תמיד מדברים בינינו בצורה מאוד ישירה ופתוחה. אנחנו שמחים להתקדם יחד כקבוצה”. דמבלה עצמו לא כשיר למשחק הקרוב, כפי שאישר מאמן הקבוצה לואיס אנריקה.

בצד המקצועי, פ.ס.ז’ מגיעה במומנטום חיובי אחרי שביצעה קאמבק מרשים מול מונאקו כשחזרה מפיגור כפול, ולאחר מכן ניצחה את מץ בשבת האחרונה (0:3). הניצחון האחרון החזיר את אלופת צרפת למקום הראשון בטבלה, וכעת כל העיניים נשואות למשימה האירופית בניסיון לשמור על התואר גם שם.

