המעגל נסגר: צ׳קאנה חתם בהפועל אשקלון

טיזיאנו צ’קאנה בן ה-22, בנו של קרלוס צ’קאנה שכיכב במדי הפועל אשקלון בעבר, מצטרף לשורות המועדון שבו שיחק אביו ויחזק את החלק הקדמי של הקבוצה. בעברו גדל במחלקת הנוער של הפועל פ”ת ובעונה האחרונה שיחק במדי עירוני אשדוד.

עבור הכנף-חלוץ מדובר ברגע מיוחד, כאשר הוא מצטרף למועדון בו הותיר אביו חותם משמעותי והיה מהשחקנים הבולטים והאהובים בתקופות הזכורות של המועדון. לאחר החתימה אמר טיזיאנו: ״זהו רגע מרגש מאוד עבורי. הפועל אשקלון הוא מועדון עם קהל חם ומסורת, ואני מגיע נחוש לעבוד קשה, להוכיח את עצמי ולתת הכול על המגרש״.

מהמועדון נמסר: “צירופו של טיזיאנו צ׳קאנה מרגש במיוחד עבור המועדון. אביו, קרלוס צ׳קאנה, היה מהשחקנים הבולטים והאהובים שלבשו את מדי הפועל אשקלון והשאיר זיכרונות רבים בקרב הקהל. לראות כעת את דור ההמשך באשקלון הוא רגע סמלי ומיוחד. מעבר לסיפור המרגש, טיזיאנו הוא שחקן צעיר, מהיר ובעל מאפיינים התקפיים שמתאימים לסגנון המשחק שלנו. אנו שמחים על הצטרפותו, מאחלים לו הצלחה רבה ובטוחים שיתרום לקבוצה”.