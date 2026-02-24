בצעד חסר תקדים: כל הקבוצות בארגנטינה ישבתו

המחזור התשיעי של הליגה הארגנטינאית יושבת באופן רשמי שבוע הבא, לאחר שמועדוני הכדורגל במדינה החליטו לנקוט בצעד חריג של "הפסקת עבודה" קולקטיבית. ההשבתה, שצפויה להימשך בין ה-5 ל-8 במרץ, הגיעה כהפגנת תמיכה ביו"ר התאחדות הכדורגל המקומית, קלאודיו טאפיה, המצוי בעיצומה של חקירה בחשד להונאת מס והלבנת הון.

הודעת הליגה המקצוענית ברשת X הבהירה כי הפסקת הפעילות מגיעה בעקבות בקשת הקבוצות להפגין סולידריות עם הנהגת ההתאחדות. המהלך הדרמטי התרחש במקביל להחלטת בית המשפט לאפשר לטאפיה לצאת מהמדינה לכינוסים בינלאומיים בקולומביה ובברזיל, וזאת למרות צו עיכוב היציאה שהוטל עליו רק חמישה ימים קודם לכן בשל חומרת החשדות נגדו.

ברקע להשבתה עומדת חקירה רחבת היקף של רשויות המס, הבודקות חשד לאי-העברת הפרשות פנסיוניות לשחקנים ועובדים בסכום עתק של כ-19 מיליארד פסו (כ-13.8 מיליון דולר). החקירה מתמקדת בתקופה שבין מרץ 2024 לספטמבר 2025, כאשר טאפיה ובכירים נוספים, בהם גזבר ההתאחדות, זומנו להתייצב בבית המשפט ב-5 במרץ - המועד בו תחל השביתה בפועל.

קלאודיו טאפיה עם ליאו מסי (רויטרס)

מאבק בין ההתאחדות המקומית לממשלה

השבתת הליגה נתפסת גם כחלק ממאבק פוליטי חריף בין ה-AFA לבין ממשלת הימין של הנשיא חאבייר מייליי. בהתאחדות טוענים כי מדובר ב"קמפיין הכפשה" שנועד לקדם את תוכנית הממשלה להפוך את מועדוני הכדורגל לחברות ציבוריות למטרות רווח. טענות אלו מצטרפות למתיחות חברתית רחבה בארגנטינה, הכוללת שביתות כלליות נגד הרפורמות הכלכליות של הממשל.

לצד הונאת המס, ההתאחדות מתמודדת עם האשמות על הלבנת הון שהובילו לפשיטות משטרתיות על משרדיה ועל מועדוני פאר כגון ראסינג ואינדפנדיינטה. למרות העננה המשפטית, עולם הכדורגל המקומי בחר להתייצב מאחורי טאפיה ולשתק את הליגה, מה שמעמיד את המשך עונת הכדורגל בסימן שאלה ומחריף את העימות מול מוסדות המדינה.