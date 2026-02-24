יום שלישי, 24.02.2026 שעה 18:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

קטש בחר את מדר, איטודיס את סורקין וקרינגטון

הבחירות לאולסטאר: אורלנד יאמן לצידו של מאמן מכבי ת"א, קלארק ואונואקו ישחקו אצלם. אברהמי יעזור למאמן הפועל ת"א, הורד והארפר ישחקו בנבחרת שלהם

|
עודד קטש ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
עודד קטש ודימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

לאחר שנבחרו 24 השחקנים שישתתפו במשחק האולסטאר של ליגת ווינר סל ביום שישי הבא, ה-6 במרץ, היום (שלישי) המאמנים של הקבוצות, עודד קטש ודמיטריס איטודיס, ערכו בחירות ונקבעו הנבחרות שיתחרו ראש בראש.

עוזרו של קטש יהיה יהוא אורלנד, מאמנה של בני הרצליה. השחקנים שישחקו בקבוצה שלהם יהיו: ים מדר (הפועל ת"א), אדם אריאל (מכבי ר"ג), ברנדון אנג'ל (הפועל ב"ש), ג'ימי קלארק (מכבי ת"א), נתנאל ארצי (הפועל חולון), אלייז'ה סטיוארט (בני הרצליה), די ג'יי ברנס (מכבי ראשל"צ), תומר אסייג (עירוני קריית אתא), צ'ינאנו אונואקו (בני הרצליה), רז אדם (הפועל גליל עליון), ברייס בראון (עירוני נס ציונה) וגיל בני (מכבי ר"ג).

בצד השני, עוזרו של איטודיס יהיה שרון אברהמי, מאמן הפועל העמק. השחקנים שישחקו בקבוצה שלהם יהיו: ג'ארד הארפר (הפועל ירושלים), רומן סורקין (מכבי ת"א), אנטוניו בלייקני (הפועל ת"א), ג'יילן הורד (מכבי ת"א), ניב משגב (הפועל העמק), אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א), קיילר אדוארדס (הפועל העמק), קאדין קרינגטון (הפועל ירושלים), יואב ויטלם (הפועל ב"ש/דימונה), חואקין שוכמן (מכבי רעננה) ג'ורדן מקריי (הפועל חולון) ועמית גרשון (אליצור נתניה).

גג'ארד הארפר מול ים מדר (רועי כפיר)

אירוע האולסטאר יתקיים כאמור ביום שישי, 6 במרץ 2026, בשעה 13:30 בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב, ויכלול את משחק האולסטאר המסורתי לצד תחרויות השלשות וההטבעות, הנחשבות מדי שנה לאחד משיאי החוויה.

את האירוע תנחה יעל שלביה, ובנוסף לכדורסל צפוי הקהל ליהנות גם ממופעים מוזיקליים והופעות חיות של אופק אדנק, להקת סולטיז, אינדה גיים, קווין רובין ובבויה, שילוב שמחזק את האולסטאר כאירוע תרבותי ובידורי רחב, לכל המשפחה. האולסטאר מתקיים בסמיכות לחג הפורים וממשיך את המסורת של אירוע צבעוני הפונה לאוהדי כדורסל, למשפחות ולקהל צעיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */