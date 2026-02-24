כמו פדרר: רדוקאנו חתמה על חוזה ענק ביוניקלו

אמה רדוקאנו, אלופת אליפות ארצות הברית לשעבר, מבצעת שינוי משמעותי מחוץ למגרש לקראת הטורנירים הגדולים בארצות הברית. הטניסאית הבריטית בת ה-23 נפרדה מנותנת החסות הוותיקה שלה, ענקית הספורט נייקי, וחתמה על חוזה חסות יוקרתי עם מותג האופנה היפני יוניקלו (Uniqlo). בכך, רדוקאנו הופכת לטניסאית האישה הראשונה אי פעם שזוכה לחסות מצד החברה היפנית.

על פי הדיווחים, העסקה החדשה צפויה להניב לרדוקאנו סכום המוערך בכ-3.5 מיליון דולר (כ-2.6 מיליון ליש"ט) לעונה, לצד בונוסים על הישגים. מדובר בשדרוג כלכלי משמעותי עבור המדורגת 25 בעולם, שמצטרפת לרשימה אקסקלוסיבית של שגרירי המותג הכוללת את אגדת הטניס רוג'ר פדרר והטניסאי היפני קיי נישיקורי. בדומה לפדרר, שעשה מעבר דומה מנייקי ליוניקלו ב-2018, רדוקאנו צפויה לקחת חלק פעיל בעיצוב בגדי הטניס שלה ולהשתתף בפרויקטים למען הקהילה ברחבי העולם.

אמה רדוקאנו מכה בכדור (אימאגו)

הופעת הבכורה של רדוקאנו עם המדים החדשים צפויה להתקיים בטורניר אינדיאן וולס היוקרתי שייפתח בתחילת חודש מרץ בקליפורניה. בהודעה רשמית מטעם המותג נמסר כי רדוקאנו תוצג כשגרירה גלובלית חדשה ותקדם את פילוסופיית ה-LifeWear של החברה. רדוקאנו עצמה ציינה כי היא נרגשת מהחיבור לערכי החברה ומההזדמנות לעורר השראה בקרב צעירים.

פרשנים בעולם הטניס, בהם הטניסאי הבריטי לשעבר גרג רוזדסקי, מציינים כי העסקה הגיונית מאוד מבחינה מסחרית עבור הצדדים, למרות שרדוקאנו לא זכתה בתואר גראנד סלאם נוסף מאז הזכייה הסנסציונית בניו יורק ב-2021. הכוח השיווקי של רדוקאנו ברשתות החברתיות, יחד עם המורשת הסינית מצד אמה והעובדה שהיא דוברת מנדרינית שוטפת, הופכים אותה לנכס אסטרטגי עבור יוניקלו בשוק האסייתי ובסין בפרט.

מבחינה מקצועית, רדוקאנו מגיעה לטורניר הקרוב לאחר שרשמה הישג נאה כשהגיעה לגמר טורניר טרנסילבניה ברומניה מוקדם יותר החודש, שם סיימה כסגנית. עם זאת, היא נמצאת כעת בחיפוש אחר מאמן חדש, לאחר שנפרדה מפרנסיסקו רויג בתום אליפות אוסטרליה הפתוחה. המעבר ליוניקלו מסמן התחלה חדשה עבור הכוכבת הצעירה, שמקווה לחזור לטופ העולמי כשהיא מצוידת במראה חדש ובחוזה מהגדולים בענף הטניס הנשי.