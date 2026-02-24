אימון קל לאבו פרחי, דיילה מכין שינויים לשבת

מכבי תל אביב חזרה הבוקר (שלישי) להתאמן לאחר יום חופש, והחלה בהכנות למפגש מול הפועל חיפה בשבת הקרובה. המאמן הנורבגי, רוני דיילה, צפוי להתמודד עם כאב ראש לא קטן בכל הנוגע לבחירת ה-11, כאשר מספר שינויים נמצאים על הפרק - חלקם עלולים להיות גלויים ואחרים בשל אכזבה מקצועית אחרי ה-2:3 מול אשדוד.

ההתלבטות המרכזית של המאמן נוגעת לקו האחורי, שם המאבק על המקום בהרכב מתחמם: עלי קמארה או בן הרוש? הגינאי נמצא בתמונת ההרכב, ובמידה ודיילה יחליט להעניק לו את חולצת ההרכב זה אמור להיות על חשבונו של נועם בן הרוש. הדבר יוביל להזזתו של טייריס אסאנטה בחזרה לעמדת המגן הימני.

כמו כן, נראה כי גם בקישור צפוי שינוי, כאשר איתמר נוי מועמד חזק לחזור ל-11 במקומו של קרווין אנדרדה.

איתמר נוי (חגי מיכאלי)

מצבו של אבו פרחי

סוגיית כשירותו של סייד אבו פרחי כמובן מעסיקה את דיילה בנוסף להתלבטויות הטקטיות, ובצוות המקצועי עוקבים בדריכות אחר מצבו של החלוץ הצעיר שיצא עם כאבים במפשעה מול אשדוד.

אבו פרחי חזר להתאמן היום, אך הסתפק באימוני ריצה בלבד ובנפרד מהקבוצה. המטרה היא לא להעמיס על האזור שסובל מרגישות. מידת כשירותו למשחק בשבת תיקבע סופית רק בעוד יומיים, בהתאם לשארית אימוני השבוע. גם יונס מלדה שנפצע מול אשדוד, ערך אימון ריצה בלבד.