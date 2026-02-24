קולודני: "אנחנו אנדרדוג", ענבר: "הלחץ קיים"

רגע השיא של גביע המדינה לנשים יתקיים מחר (רביעי, 18:00) כשבמעמד הגמר בבית מכבי בראשון לציון ייפגשו מכבי חיפה ומובילת הטבלה מכבי עירוני רמת גן, כאשר הבוקר נערכה מסיבת העיתונאים לקראת המשחק בהשתתפות הקפטניות ומאמני שתי הקבוצות.

״אנחנו אנדרדוג, מכבי רמת גן פייבוריטית, כן. אנחנו מגיעות למשחק הזה כמו לכל משחק, אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לעשות, ממה להימנע, צריכות להתחרות 40 דקות וזה לא משנה איזה משחק זה, באיזה מעמד ומול מי זה״, אמרה מאמנת חיפה, נעמי קולודני לקראת המשחק.

המאמנת נשאלה על כך שכבר קבוצתה הייתה ניצחה את היריבה העונה: “עברנו כל כך הרבה מאז, אנחנו לא מגיעות עם מחשבה של ניצחנו או הפסדנו לצורך העניין, אבל זה משחק אחד וכולנו יודעות את המשמעות, אין יותר מידי להוסיף, גם בחצי אמרנו שאין קשר למה היה לפני ומה יהיה אחר כך, כקבוצה אנחנו מנסות להתרכז בכאן ועכשיו״.

מסע״ת לקראת גמר גביע המדינה סל נשים

על החזרה שלה לכדורסל הנשים: ״כולנו אוהבים אתגרים, זה לא מה שיגרום להחלטה שלי לחזור להיות טובה יותר או פחות. הייתי מחוץ לכדורסל הנשים וזה היה נחמד, אבל נחמד גם לחזור. אני בעיקר מתרכזת בליהנות חזרה בלהיות כדורסל הנשים עם כזאת קבוצה ולהגיע לקבוצה כזאת. אבל תואר או אם ננצח או נפסיד זה לא מה שיקבע אם ההחלטה לחזור הייתה נכונה או לא. אני לא יודעת איך העונה הזאת תתפתח ומתי נסיים אותה, אבל אני כבר יכולה להגיד שבבפנים שלי אני מרגישה שעשיתי נכון״.

קפטנית מכבי חיפה נור כיוף: “קודם כל חיפה זה מועדון הבית שלי, שם גדלתי בתור נערה, מרגש להגיע עם הקבוצה הזו לגמר. אני מאוד סומכת עלינו כקבוצה ועל הצוות המקצועי, על נעמי וכולם, נעשה את המקסימום”.

נעמי קולודני (חגי מיכאלי)

על מינוי קולודני: ״ר״ג עושה עונה מדהימה, אני חושבת שהתחברנו יותר כקבוצה והסיסטם שלנו יותר ברור. להגיע כאנדרדוג? זה משחק אחד והכל יכול לקרות לפה או לפה. יש לחץ, אבל לחץ טוב״.

ענבר: “הלחץ תמיד קיים”, אייזנר: “נילחם על כל כדור”

מאמן מכבי עירוני רמת גן עדן ענבר אמר: “ככל שהמשחקים מגיעים לסוף הלחץ עולה, אז אני חושב שיש משמעות לעבודה לאורך כל העונה, מקווה שנגיע ונעשה את כל מה שאנחנו עושים באופן עקבי לאורך כל העונה”.

האם הקבוצה שלו מגיעה כפייבוריטית: ״הלחץ תמיד קיים וכולם רואים את הטבלה. אני לא חושב שאנחנו מפחדים מלחץ, אנחנו שם בשביל להיות בלחץ. אני לא חושב שמישהי מהקבוצות מגיעה עם פחות לחץ. לשתי הקבוצות יש להרוויח את הגביע ולהפסיד את הגביע. בעניי זה חסר חשיבות״.

גילי אייזנר ועדן ענבר (חגי מיכאלי)

המהפכה שביצע בקבוצה: ״תארים זה משהו שנבנה תוך כדי העונה. אתה יכול לנסות ולבנות קבוצה שהכי מתאימה לך, אבל נושא התארים זה משהו שנרכש תוך כדי העונה. תוך כדי האימונים הרגשתי שמבחינה אישיותית יש פה חומר שאפשר לעשות איתו דברים יפים. אבל עם כל הגאווה על הדרך, אנחנו מרגישים שעוד לא עשינו כלום והדבר האמיתי קורה מחר״.

קפטנית מכבי עירוני רמת גן גילי אייזנר שיתפה: “כמו שהמאמן אמר, אנחנו נבוא מוכנות וניתן הכל, נילחם לכל כדור. ההכנה היא בעיקר ברמה המקצועית, מנטלית כולנו שם ויודעות שזה משחק אחד שאין חזרה ממנו, ניתן הכל”.

גילי אייזנר ונור כיוף (חגי מיכאלי)

על הקשר בין השחקניות: “קודם כל יש לנו חיבור טוב מחוץ למגרש, כקבוצה, ישראליות, לא ישראליות, אנחנו באמת קבוצה. בעיקר כיף, ביום יום, כיף כקבוצה, כולנו מחויבות, כל הצוות המקצועי, נותנים לנו את התחושה הזו ואני חושבת שזה חשוב גם לטווח הארוך. כל יום להתקדם, להרים אחת את השנייה, גם ברגעים פחות טובים”.

על העובדה שתפגוש את הקבוצה במדיה שיחקה בעבר ואף העפילה עימה לגמר: ״זה מרגש, זה משחק על תואר. אז זה הסתיים פחות טוב ואני מקווה שהפעם זה יסתיים יותר״.