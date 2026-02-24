אסיפה קשה בנתניה, לוי: לא אתן לזה לקרות יותר

במכבי נתניה קמו היום (שלישי) לבוקר קשה לאחר שספגו את אחת התבוסות הקשות בתולדות המועדון, עם 8:2 לבית”ר ירושלים בבית. באופן מפתיע, אוהדי הקבוצה לא הגיעו למחות באימון, אבל במקביל מי שזעם על היכולת הוא הבעלים רוס קסטין, שצפוי לערוך במהלך היום שיחה נוקבת ולבדוק מה לא עבד.

נערכה הבוקר אסיפה קשה במסגרתה שוחח המאמן רוני לוי עם השחקנים, אך מי שלקח את ראשות הדיבור גם כן הוא מנהל הקבוצה רונן עמר שאמר לשחקנים: “כאוהד של הקבוצה, אני באופן אישי לא זוכר השפלה כזאת. כמנהל הקבוצה ביישתם את המועדון שלכם, ואת הקהל העצום שיש למועדון”.

מיד לאחר מכן, לוי לקח את ראשות הדיבור: “אני מתבייש וכולנו צריכים להתבייש, זה כתם למועדון, לקהל ולכל אחד מאיתנו כספורטאים. זו מכה קשה, אנחנו לא יכולים להיראות כך, ואני אישית לא אתן לזה לקרות יותר. אתם תצטרכו להתאים את עצמכם אליי. מי שיתאים את עצמו ויתמודד מוזמן להיות פה, מי שלא מסוגל שיזוז. אנחנו מחויבים לתקן ולהחזיר קצת מהכבוד כבר ביום שבת מול מ.ס אשדוד”.

רוני לוי: "משחק מביש שלנו״

אנחנו צריכים לכפר על הבושה ולהשאיר סיכוי לפלייאוף”, המשיך לוי. “קבוצות גדולות כבר ספגו תבוסות וכל אחד יצטרך להרים את עצמו בשבת גם באופן אישי. אין פה קשר לנושא הטקטי או למערך. לב, נשמה ורוח, אלו דברים שחייבים שיהיו לפני הכל”.

השחקנים התנצלו: “לא צריך לקרות”

בנוסף, במועדון פרסמו סרטון עם מסר מהשחקנים לקהל: “אוהדים יקרים שלנו, אחרי לילה קשה וערב לא פשוט. להפסיד בבית 8:2 נגד בית"ר ירושלים, לא מה שצריך לקרות. בטח בבית שלנו לעיני הקהל שלנו. אכזבנו אתכם בענק. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו. אנחנו לוקחים אחריות מלאה על המשחק המביך שעשינו ואנחנו מבטיחים שנתקן כבר במשחק הבא בשביל להחזיר טיפה מהכבוד שלנו. אין עוד מילים לתאר את הבושות שעשינו אתמול. אנחנו מבטיחים להחזיר לכם, נחזור לשמוח ביחד. אנחנו אוהבים אתכם".