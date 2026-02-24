יום שלישי, 24.02.2026 שעה 13:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אסיפה קשה בנתניה, לוי: לא אתן לזה לקרות יותר

בוקר קשה אצל היהלומים, המאמן לשחקנים: "מי שלא יתאים את עצמו יזוז". מנהל הקבוצה: "ביישתם את המועדון". וגם: השיחות של קסטין והתנצלות השחקנים

|
שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)

במכבי נתניה קמו היום (שלישי) לבוקר קשה לאחר שספגו את אחת התבוסות הקשות בתולדות המועדון, עם 8:2 לבית”ר ירושלים בבית. באופן מפתיע, אוהדי הקבוצה לא הגיעו למחות באימון, אבל במקביל מי שזעם על היכולת הוא הבעלים רוס קסטין, שצפוי לערוך במהלך היום שיחה נוקבת ולבדוק מה לא עבד.

נערכה הבוקר אסיפה קשה במסגרתה שוחח המאמן רוני לוי עם השחקנים, אך מי שלקח את ראשות הדיבור גם כן הוא מנהל הקבוצה רונן עמר שאמר לשחקנים: “כאוהד של הקבוצה, אני באופן אישי לא זוכר השפלה כזאת. כמנהל הקבוצה ביישתם את המועדון שלכם, ואת הקהל העצום שיש למועדון”.

מיד לאחר מכן, לוי לקח את ראשות הדיבור: “אני מתבייש וכולנו צריכים להתבייש, זה כתם למועדון, לקהל ולכל אחד מאיתנו כספורטאים. זו מכה קשה, אנחנו לא יכולים להיראות כך, ואני אישית לא אתן לזה לקרות יותר. אתם תצטרכו להתאים את עצמכם אליי. מי שיתאים את עצמו ויתמודד מוזמן להיות פה, מי שלא מסוגל שיזוז. אנחנו מחויבים לתקן ולהחזיר קצת מהכבוד כבר ביום שבת מול מ.ס אשדוד”.

רוני לוי: "משחק מביש שלנו״

אנחנו צריכים לכפר על הבושה ולהשאיר סיכוי לפלייאוף”, המשיך לוי. “קבוצות גדולות כבר ספגו תבוסות וכל אחד יצטרך להרים את עצמו בשבת גם באופן אישי. אין פה קשר לנושא הטקטי או למערך. לב, נשמה ורוח, אלו דברים שחייבים שיהיו לפני הכל”.

השחקנים התנצלו: “לא צריך לקרות”

בנוסף, במועדון פרסמו סרטון עם מסר מהשחקנים לקהל: “אוהדים יקרים שלנו, אחרי לילה קשה וערב לא פשוט. להפסיד בבית 8:2 נגד בית"ר ירושלים, לא מה שצריך לקרות. בטח בבית שלנו לעיני הקהל שלנו. אכזבנו אתכם בענק. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו. אנחנו לוקחים אחריות מלאה על המשחק המביך שעשינו ואנחנו מבטיחים שנתקן כבר במשחק הבא בשביל להחזיר טיפה מהכבוד שלנו. אין עוד מילים לתאר את הבושות שעשינו אתמול. אנחנו מבטיחים להחזיר לכם, נחזור לשמוח ביחד. אנחנו אוהבים אתכם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */