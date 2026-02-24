ברוכיאן: שועה יעדיף אליפות על מלך השערים

בית”ר ירושלים רשמה אתמול (שני) את אחד מהניצחונות הגדולים בתולדותיה כשהביסה 2:8 בלתי נתפס את מכבי נתניה. כוכבי העבר של הקבוצה מהבירה, איציק קורנפיין ואבירם ברוכיאן עלו לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום”.

ברוכיאן: “ערב קסום”

מה התחושות ברחוב?

”כאילו אני שיחקתי וכבשתי, מקבל ברכות, במיוחד לאור מה שאמרתי אתמול. אין צל של ספק שזה יום שייזכר לשנים רבות והשחקנים יראו את זה בכל חייהם. ערב קסום, מפרגן לברק ואלמוג שעשו שחמט לרוני לוי. תכנון משחק ברמה מושלמת ולא הותירו שום סיכוי לנתניה. שלטו בכל הפרמטר במשחק”.

אתה מכיר את רוני לוי, קבוצות שלו לא מתפרקות, איך אתה רואה את המשחק שהיה?

”אני כל פעם משפשף את העיניים, לרוני לוי יש תורה, אחת מהתכונות שלו הוא שכדור לא עובר בין 2 בלמים. מה שראינו אתמול זה בדיוק ההיפך, לחץ לא אמיתי, בלם ניסה לתת גול ורוני צרח עליו, זה היה נראה חסר אונים, באימון היום של נתניה אין כדור אחד במגרש, רק ריצה".

איך אתה רואה את ההמשך של בית”ר?

”אלמוג כהן בחוכמתו הבין שצריך להביא שחקן איכותי וחזק כמו אינו, שנותן חופש לעדי יונה, הם שלישייה שמשלימה את עצמה, אינו הפך את בית"ר למועמדת לאליפות, אתה חייב קישור חזק ואיכותי, הקישור של בית”ר נותן פייט לשל באר שבע. תוסיף את גונסאלס שיכול לשים את הגוף על השחקן ולשחק עם הגב ”.

ברק יצחקי (רועי כפיר)

איך מנחיתים את הקבוצה לקרקע?

”לאט לאט המשחק יתחיל לרדת, בשיחות אישיות עם שחקנים יגידו להם שזה לא שווה כלום אם לא מנצחים את המשחק הבא".

מה עושים כשאצילי חוזר?

”בואו נשמור על שיח טוב ולא נוריד אותם (צוחק), ברק אמר יפה: השחקן מתאים את עצמו לקבוצה ולא להיפך, שחקן שהוא כוכב כדורגל ימצא את עצמו ב-11, לא יעזור כלום. לא כל משחק הוא יעלה ב-3-5-2. זה הלך טוב ספציפית נגד נתניה, בית”ר הפכה לקבוצה עם עומק, בית”ר יכולה להישאר במירוץ בגלל שיש ספסל, שחקים שבאים מהספסל והם שחקני הרכב, ככה בונים קבוצה לאליפות”.

למה לא מצהירים על אליפות?

”כל עוד הם לא מצהירים וזה עובד להם, שימשיכו לעשות את זה. אני לא מחפש שיגידו את זה. אני בטוח שהם חולמים ושואפים לזה. הם קיבלו הוראה לא לצאת בהצהרות כי לדעתם זאת הנוסחא, לקראת סוף העונה הם יתחילו לדבר על זה".

ראינו שהצטמצם המירוץ בין דן ביטון לירדן שועה, אם יש פנדלים שועה כבר לא יהיה נדיב?

”בשביל להכניס את אצילי למשחק הוא ייתן לו, ירדן אוהב גם לבשל ולהרים את הקבוצה שלו, לדעתי שועה צריך את אצילי ויעדיף תואר אליפות על מלך השערים. הוא חייב את אצילי למאני טיים”.

אצילי ושועה (רועי כפיר)

קורנפיין: “שמחה שאי אפשר לתאר”

מה אתה חושב על ההצגה של בית”ר?

”במילה אחת – וואו, אני לא זוכר משחק כזה עם שערים יפים וכדורגל טוב, פשוט כיף”.

מה מרגישים השחקנים אחרי משחק כזה?

”שמחה שאי אפשר לתאר, כולם מדברים על זה, ‘נו ראית את בית"ר, ראית את בית"ר?’ כל שער הוא בצבע, יכולת קבוצתית ואישית ומעל הכל יצחקי הפתיע עם מערך שעשה נוקאאוט לנתניה".

איך מנחיתים לקרקע ומחזירים למציאות?

”בטח יצחקי כינס את השחקנים ואמר להם ‘כל הכבוד, אבל אנחנו עדיין בפיגור 4 מב”ש’, העובדה שיש מלחמה על ההרכב, כל השחקנים רוצים להרגיש חלק ויעשו את המקסימום ולהראות ליצחקי".

מה אתה חושב שיקרה לקראת הפלייאוף?

”הגיוני שהפער יצטמצם, בפלייאוף יש שני משחקים נגד כל קבוצה, הקבוצות יאבדו נקודות, זה לא פער שאי אפשר להדביק. מכבי תל אביב יהיה לה קשה, אבל גם היא תעשה תוצאות טובות, בית"ר הייתה בחודש פחות טוב ויש סיכוי שהמשחק יוציא אותה לדרך חדשה, בית"ר עשתה חיזוק מדהים בינואר בשביל שתהיה לה אפשרות”.

ברק יצחקי וברק אברמוב (אורן בן חקון)

האם אחרי תצוגה כזאת, אברמוב יצטרך לשלם הרבה ליצחקי?

”ברק יצחקי הוא מאמן העונה עד עכשיו, אין ויכוח. להביא את בית"ר למאבק אמיתי זה לא מובן מאליו. המו”מ ביניהם לא ייפול על כסף”.

לכל מאמני הצמרת אין חוזה, מה דעתך?

”זה לא צריך להפריע, הקבוצות נראות טוב, המשך ההעסקה לא ייפול בגלל כסף”.