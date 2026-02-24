יוסי מזרחי: לדעתי בית"ר ירושלים תזכה באליפות

בית”ר ירושלים רשמה אתמול (שני) את אחד מהניצחונות הגדולים בתולדותיה כשהביסה 2:8 בלתי נתפס את מכבי נתניה. שוער ומאמן העבר של הקבוצה מהבירה, יוסי מזרחי, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום”.

מה דעתך על המשחק אתמול, נהנית?

”נהניתי אני וכל המשפחה, זה לא מקרי הדבר הזה. נהניתי מאוד אתמול. כשבית”ר הייתה במקום השלישי כבר אמרתי שהיא תרוץ לאליפות. יש לה כל כך הרבה שחקנים איכותיים, משהו שאין לבאר שבע ומכבי ת”א”.

איך אתה רואה את הריצה לאליפות?

”לדעתי בית”ר יזכו באליפות, יתרון האיכות של ב”ש זה שהם חוו את זה, אבל מבחינת יכולת בית”ר עדיפה בהרבה”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

מה דעתך על מיגל סילבה?

”ההרחקה נגד בני יהודה הורידה מהשקט הפנימי שלו. עכשיו הוא נראה פחות טב, צריך להרחיק אותו מהרעש ולדבר איתו על הכל, לדעתי צריך להחתים אותו לעוד עונה, בית”ר מנוהלת מצוין השנה”.

איזה ציון אתה נותן לברק יצחקי עד כה מ-1 עד 10?

”12, פשוט חוויה לראות אותו, בן אדם מיוחד וכרגע גם מאמן מיוחד, אמיץ, עושה דברים לא שגרתיים ואני כל כך גאה בו”.

ברק יצחקי (רועי כפיר)

מה דעתך על ירדן שועה?

”שועה השחקן הכי טוב בארץ, הוא חייב להוביל גם את הנבחרת, שחקן עם איכויות כמו שועה לא יכול לשבת על הספסל”.

איך הקהל של בית”ר ירושלים משפיע עליה?

”אני גדלתי בבית”ר, אבל תופעה כמו השנה לא קרתה אף פעם, טירוף ברמות שאני לא רואה, כשהשחקנים רואים את הטירוף אתה רואה את המחויבות של השחקנים בהתאם, זה היה ברור שבית”ר תתפוצץ, אני בית”רי מלידה ואני היחיד שלקח אליפות גם כשחקן וגם כמאמן במועדון, אבל מעבר לזה, אני אוהד כדורגל וכיף לראות את התשוקה של בית”ר”.