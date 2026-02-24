יום שלישי, 24.02.2026 שעה 11:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"עד שלא נגיד עד כאן, נמשיך לשחק כל 3 ימים"

קוקה, קפטן אתלטיקו מדריד, התלונן על לוח המשחקים העמוס שקבוצתו חווה בתקופה האחרונה ועל הקושי הרב: "אי אפשר לשחק 60 או 70 משחקים במאה אחוז"

|
קוקה (La Liga)
קוקה (La Liga)

אתלטיקו מדריד תצא היום (שלישי) לאחד המשחקים הגורליים ביותר שלה העונה, הקולצ’ונרוס תפגוש בביתה את קלאב ברוז’ בשלב הגומלין של פלייאוף ליגת האלופות לאחר 3:3 דרמטי ומרתק בבלגיה. קוקה, קפטן הקבוצה, התראיין במסיבת העיתונאים לפני המשחק וביקר בחריפות את עומס המשחקים בו נמצאת קבוצתו.

בשל עלייתה לחצי גמר גביע במלך ועצם היותה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אתלטיקו תשחק בחודש פברואר לא פחות מ-9 משחקים (כולל המשחק נגד לבאנטה ב-31 לינואר), ממוצע של משחק כל שלושה ימים. קוקה אף סיפר במסיבת העיתונאים כי היו מספר פעמים בהם לקבוצה לא היו 72 שעות מנוחה בין משחק למשחק, דבר אשר היא מחויבת לקבל.

קוקה נשאל האם מישהו יצר איתם קשר בנוגע לכך ואמר: “"אף אחד לא אמר לי כלום, אף אחד לא דיבר. אני מקווה שנוכל לתקשר ושדברים כאלה לא יחזרו לקרות”. דבר דומה קרה בשנה שעברה לריאל מדריד, אז קרלו אנצ’לוטי אמר כי אם זה יקרה הם לא יעלו לשחק, אמירה אשר עשתה הרבה רעש בתקשורת.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

“אי אפשר לשחק 60 או 70 משחקים במאה אחוז”

הקשר הספרדי המשיך: “יש לנו סגלים גדולים יותר עם יותר סיבוב שחקנים, ורמת השחקנים יורדת כשמשחקים כל כך הרבה משחקים ברצף, אי אפשר לשחק 60 או 70 משחקים במאה אחוז. אני לא יודע עד לאן נגיע, או מתי השחקנים נמצאים במצב פיזי או מנטלי מסוים, שזה גם צריך לעזור. עד שלא נתכנס כולנו ונגיד 'עד כאן', נמשיך לשחק כל שלושה ימים, עם פחות מ‑72 שעות מנוחה”.

