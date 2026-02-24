"עד שלא נגיד עד כאן, נמשיך לשחק כל 3 ימים"

אתלטיקו מדריד תצא היום (שלישי) לאחד המשחקים הגורליים ביותר שלה העונה, הקולצ’ונרוס תפגוש בביתה את קלאב ברוז’ בשלב הגומלין של פלייאוף ליגת האלופות לאחר 3:3 דרמטי ומרתק בבלגיה. קוקה, קפטן הקבוצה, התראיין במסיבת העיתונאים לפני המשחק וביקר בחריפות את עומס המשחקים בו נמצאת קבוצתו.

בשל עלייתה לחצי גמר גביע במלך ועצם היותה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אתלטיקו תשחק בחודש פברואר לא פחות מ-9 משחקים (כולל המשחק נגד לבאנטה ב-31 לינואר), ממוצע של משחק כל שלושה ימים. קוקה אף סיפר במסיבת העיתונאים כי היו מספר פעמים בהם לקבוצה לא היו 72 שעות מנוחה בין משחק למשחק, דבר אשר היא מחויבת לקבל.

קוקה נשאל האם מישהו יצר איתם קשר בנוגע לכך ואמר: “"אף אחד לא אמר לי כלום, אף אחד לא דיבר. אני מקווה שנוכל לתקשר ושדברים כאלה לא יחזרו לקרות”. דבר דומה קרה בשנה שעברה לריאל מדריד, אז קרלו אנצ’לוטי אמר כי אם זה יקרה הם לא יעלו לשחק, אמירה אשר עשתה הרבה רעש בתקשורת.

“אי אפשר לשחק 60 או 70 משחקים במאה אחוז”

הקשר הספרדי המשיך: “יש לנו סגלים גדולים יותר עם יותר סיבוב שחקנים, ורמת השחקנים יורדת כשמשחקים כל כך הרבה משחקים ברצף, אי אפשר לשחק 60 או 70 משחקים במאה אחוז. אני לא יודע עד לאן נגיע, או מתי השחקנים נמצאים במצב פיזי או מנטלי מסוים, שזה גם צריך לעזור. עד שלא נתכנס כולנו ונגיד 'עד כאן', נמשיך לשחק כל שלושה ימים, עם פחות מ‑72 שעות מנוחה”.