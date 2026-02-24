אחרי ה-2:8 של בית"ר: לאן נעלם מיגל סילבה?

יום אחרי הניצחון הגדול של בית"ר ירושלים על מכבי נתניה, 8:2, חדי העין שמו לב שמיגל סילבה לא היה אותו מיגל סילבה שכולם מכירים. השוער לא העלה שום דבר לרשתות החברתיות, לא רץ לחגוג עם כובשי השערים כפי שנהג לעשות בכל פעם ששחקן כובש שער, ואת החגיגות בסיום המשחק עם האוהדים הוא קיצר וירד ראשון לחדר ההלבשה בזמן ששאר השחקנים עדיין חוגגים מול היציע הגדוש בנתניה.

בבית"ר מבהירים שסילבה ירד לחדר ההלבשה לקבל טיפול, לאחר שספג מכה לאחר השער השני והשתתף בחגיגות כמה שיכל. אבל בכל זאת, מה עובר על השוער הפורטוגלי בתקופה האחרונה? הכל התחיל מהטעות שלו במשחק מול בני יהודה שהובילה להרחקתו ומשם להדחה מהגביע. היחסים עם האוהדים מעט התערערו, והשוער קיבל לא מעט פוסטים קשים והודעות חריפות. המחליף י יהונתן עוזר נכנס לשני משחקים והציג יכולת טובה, ולאחר מכן החלו להישמע גם קולות שמיגל סילבה צריך להמשיך לשבת על הספסל.

השוער שמע הכל, הפנים וספג, אך שמר על שתיקה. הוא אמנם פרסם פוסט התנצלות אחרי ההרחקה בגביע, אך נראה שכעת סילבה מעדיף לשמור על פרופיל נמוך כלפי חוץ. במועדון הצוות המקצועי מאמין בו לחלוטין ורואה בו השוער הטוב בארץ, כשהשחקנים תומכים בו מאוד, כפי שהוא תומך בהם לא מעט פעמים.

יצחקי: "הכל התפוצץ מול נתניה בצורה מרהיבה"

צריך לזכור, מיגל סילבה הוא שוער מצוין. לא רק החיבור שלו לישראל עומד לזכותו, אלא בעיקר היכולות שלו בין הקורות וההתאמה למועדון. נכון, היו לו מעידות, אבל זה קורה לכל שוער. סילבה גם הביא נקודות לבית"ר העונה, עם מספר הצלות חשובות מאז פתיחת העונה, וגם במשחק מול נתניה סיים עם שתי הצלות משערים בטוחים ברגעים קריטיים.

”מיגל מקצוען”: בבית”ר אף שוקלים חוזה חדש

"מיגל בחר להוריד מעט פרופיל" מסבירים בבית"ר: "הוא מכוון מטרה וידע איך לא לצאת מפרופורציה. הוא עולה לשחק עם פציעה בכל פעם עוד מהמשחק מול הפועל תל אביב, והמקצוענות שלו היא משהו שאפילו הצעירים לומדים ממנה. תמיד יוצא אחרון מחדר ההלבשה אחרי שהוא מתאמן, דואג לגוף שלו ומקצוען".

מיגל סילבה בהרחקה נגד בני יהודה (אורן בן חקון)

לסילבה יש עוד הרבה מה לתרום לבית"ר, ובמועדון כבר עובדים על הצעה להארכת חוזהו לעונה נוספת. מבחינת הקבוצה, מדובר בנכס מקצועי, והמטרה היא להגיע לשלבי ההכרעה של הפלייאוף כשהשוער נמצא בשיאו, ללא רעשי רקע שיפריעו במאבק על תואר האליפות.