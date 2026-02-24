יום שלישי, 24.02.2026 שעה 11:55
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

אהבת השם גורדון צלצל בפעמון הבורסה בת"א

הספורטאי שרק לא מזמן ניצח את יריבו הטורקי הגיע לצלצל בפעמון פתיחת המסחר. בין המשתתפים: סמנכ"ל ומנהל המחלקה הכלכלית והיועצת המשפטית של הבורסה

|
אדי כץ, רון קליין, אורן לוי, אהבת השם גורדון, ליבנת עין-שי וילדר (יורי ליברמן)
אדי כץ, רון קליין, אורן לוי, אהבת השם גורדון, ליבנת עין-שי וילדר (יורי ליברמן)

המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר (שלישי) בטון עוצמתי במיוחד, כאשר לוחם האגרוף התאילנדי והקיקבוקסינג, אהבת השם גורדון, הוזמן לצלצל בפעמון פתיחת המסחר.

הטקס החגיגי נערך לכבוד ניצחונו המרשים של גורדון בליטא השבוע, שם גבר על יריבו הטורקי ושמר על מאזן קריירה מושלם של 0:11. בזמן שגורדון הצהיר על היעד הבא שלו, תואר אליפות ה-UTMA, האורחים בבורסה הגיעו לפרגן לכישרון הישראלי העולה.

בין המשתתפים בטקס היו רון קליין סמנכ"ל ומנהל המחלקה הכלכלית בבורסה, עו"ד ליבנת עין-שי וילדר היועצת המשפטית של הבורסה, יניב פגוט סמנכ"ל המסחר של הבורסה, אדי כץ, מנכ"ל גרופ 107, וגם דנה פולק אולשר סמנכ״לית שיווק קבוצת אור מאניה, שצפו יחד בלוחם מחליף את זירת הלחימה בזירת המסחר, לצד בני משפחה וחברים נרגשים.

