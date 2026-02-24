אהבת השם גורדון צלצל בפעמון הבורסה בת"א

המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר (שלישי) בטון עוצמתי במיוחד, כאשר לוחם האגרוף התאילנדי והקיקבוקסינג, אהבת השם גורדון, הוזמן לצלצל בפעמון פתיחת המסחר.

הטקס החגיגי נערך לכבוד ניצחונו המרשים של גורדון בליטא השבוע, שם גבר על יריבו הטורקי ושמר על מאזן קריירה מושלם של 0:11. בזמן שגורדון הצהיר על היעד הבא שלו, תואר אליפות ה-UTMA, האורחים בבורסה הגיעו לפרגן לכישרון הישראלי העולה.

בין המשתתפים בטקס היו רון קליין סמנכ"ל ומנהל המחלקה הכלכלית בבורסה, עו"ד ליבנת עין-שי וילדר היועצת המשפטית של הבורסה, יניב פגוט סמנכ"ל המסחר של הבורסה, אדי כץ, מנכ"ל גרופ 107, וגם דנה פולק אולשר סמנכ״לית שיווק קבוצת אור מאניה, שצפו יחד בלוחם מחליף את זירת הלחימה בזירת המסחר, לצד בני משפחה וחברים נרגשים.