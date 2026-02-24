"לא ראינו את תפקיד המנהל המקצועי באותה עין"

לא מזמן אלישע לוי סיים את תפקידו כמנהל המקצועי של נבחרות הנשים בהתאחדות לכדורגל, כשבינתיים הפנים אל העתיד ומה שהוא שומר לו. מי שעברו זכה פעמיים באליפות המדינה עוד כשאימן את מכבי חיפה עלה לדבר היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את המשחק של בית”ר אתמול כאיש מקצוע? מה לגבי רוני לוי, הוא צריך להמשיך?

”אני לא זוכר ברמה כזאת, במאני טיים, הפסד כזה. הפסד כזה מערער את המערכת, זה פוגע בביטחון של השחקנים והמועדון והמאמן, אבל דברים כאלה קורים, זה קרה לברצלונה, קרה לנבחרת ברזיל. דברים כאלה קורים, זה מלווה אותך לתמיד, אבל צריך לדעת להמשיך. זה משבר שצריך לדעת לנהל אותו וללכת קדימה. זה לא יהיה קל, אבל זו העבודה שלהם. רוני לוי לא צריך להתפטר, אלא להרים את השחקנים”.

מי תיקח אליפות בסיום העונה?

”בית”ר אתמול עשו צעד מאוד משמעותי, נכון לעכשיו זה בית”ר ובאר שבע, מאבק שיהיה עד הסוף. פינישים זה הדבר הכי קשה, צריך להיות מדויק ולקחת החלטות קשות וטובות”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

מה קרה איתך ועם נבחרת ישראל? החלטת לעזוב את תפקיד המנהל טכני. מצד אחד אהבו אותך ומצד שני הפריע הצד הטכני.

”אני התחברתי לתפקיד כמנהל מקצועי, ובתקופתי עשינו דברים חשובים בכדורגל נשים. הנבחרת הבוגרת של הנשים הפכה להיות תחרותית, העלינו אותם לדרג ב’ מהדרג הכי נמוך שיש, הרבה בזכות ניסו אביטן, הקמנו בכל הנבחרות צוותים טובים. אני לא קשור למי שעזב. שינו נותן המון לכדורגל נשים. אני עזבתי בגלל אי הבנות לגבי התפקיד, יחד עם הרבה נסיעות והחלטתי שאי עוזב”.

מה היו אי ההבנות?

”מנהל מקצועי זה דבר חדש בכדורגל הנשים, לא ראינו את התפקיד באותה עין, יש הרבה מאוד בעלי תפקידים שעושים עבודה טובה. אני חשבתי שכדורגל נשים דומה לגברים, ניסינו למקצע ולהביא צוותים מקצועיים, אבל לא ראיתי איך זה הולך להשתפר. תמיד אפשר לתת יותר. נבחרת בוגרת צריכה להתאמן כמו הגברים, תמיד אפשר לעשות עוד אימונים ומחנות אימון. בגלל המלחמה הייתי צריך לנסוע הרבה וזה לא פשוט”.

נבחרת הנשים (שאול גרינפלד, ההתאחדות לכדורגל)

מה אתה רוצה לעשות בעתיד?

”מאמן על הקווים לא רוצה להיות, אבל כשאני מחליט עם עצמי בפרשת דרכים, אני חושב שכן ארצה לתת מהידע ומהניסיון שלי ולתת כל מה שאני יכול ויודע, אולי בהתאחדות. העולם שייך לצעירים, אבל אני לא מכיר קבוצה מצליחה שאין לה ניסיון”.

לאן ילך מפה כדורגל הנשים?

”ברור שאנחנו בפער גדול מהעולם, אבל בתור אחד שראה מקרוב, יש פה תשוקה ופוטנציאל גבוה”.

מה דעתך לגבי המינוי של קורצקי?

”כולם היו טובים, יש לו רזומה גבוה ויודע מה זה כדורגל ומבין ויש לו ניסיון, אין לי ספק שעם גישה נכונה הוא יצליח, אני מאחל להם בהצלחה ומקווה שהם ימשיכו בדרך ויצליחו”.