יום שלישי, 24.02.2026 שעה 10:32
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5016-3426רומא3
5027-3926נאפולי4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3239-2826אודינזה11
3231-1926פארמה12
2935-2826קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2433-1726לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1546-1926ורונה20

הציונים שקיבל סולומון לאחר ה-0:1 של פיורנטינה

בתקשורת האיטלקית סיכמו את הניצחון של הוויולה 0:1 על הקבוצה מהמקום ה-19: "קבוצתו של ואנולי זוכה בדרבי הטוסקני", "קין העניק שלוש נקודות יקרות"

|
מנור סולומון בפעולה (IMAGO)
מנור סולומון בפעולה (IMAGO)

פיורנטינה ניצחה אתמול (שני) 0:1 את פיזה בקרב התחתית בליגה האיטלקית ועלתה למקום ה-16 בטבלה, עם אותן נקודות כמו לצ’ה שמתחת לקו האדום. מנור סולומון פתח בהרכב הוויולה ושיחק 78 דקות סולידיות, מויסה קין כבש את שער הניצחון.

בתקשורת המקומית סיכמו את הניצחון החשוב של פיורנטינה: “שער של קין קבע ניצחון במאבק ההישרדות נגד פיזה”, נכתב ב-‘קוריירה פיורנטינו’. בעוד ב- ‘גאזטה דלו ספורט’ פרגנו לקבוצתו של סולומון: “פיורנטינה ממשיכה את הקצב המצוין שלה עם ניצחון במאבק הישרדות חשוב. באצטדיון פרנכי ניצחה קבוצתו של ואנולי את פיזה ועשתה קפיצה משמעותית לעבר הישארות בליגה, כשהיא משווה את מצבה עם ללצ’ה וקרמונזה עם 24 נקודות כל אחת”.

באיטליה גם סיכמו את משחקו של הישראלי, אשר אמנם לא היה מעורב בשער אך סיפק הופעה סולידית. ב-‘קוריירה פיורנטינו’ נתנו לישראלי ציון 6.5 על המשחק, בעוד ה-‘גאזטה דלו ספורט’ נתנו לשחקן הכנף ציון 6.

קין חוגג את שער היתרון (IMAGO)קין חוגג את שער היתרון (IMAGO)

המשחק הבא של פיורנטינה וסולומון יהיה ביום חמישי נגד ביאליסטוק  במסגרת גומלין שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. האיטלקים גברו על הפולנים 0:3 במשחק הראשון כך שהם אמורים לעלות בקלות לשלב  הבא. במסגרת הליגה הוויולה יפגשו את אודינזה בחוץ, ויקוו להמשיך ברצף הניצחונות ולברוח מהתחתית.

