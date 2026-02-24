הציונים שקיבל סולומון לאחר ה-0:1 של פיורנטינה

פיורנטינה ניצחה אתמול (שני) 0:1 את פיזה בקרב התחתית בליגה האיטלקית ועלתה למקום ה-16 בטבלה, עם אותן נקודות כמו לצ’ה שמתחת לקו האדום. מנור סולומון פתח בהרכב הוויולה ושיחק 78 דקות סולידיות, מויסה קין כבש את שער הניצחון.

בתקשורת המקומית סיכמו את הניצחון החשוב של פיורנטינה: “שער של קין קבע ניצחון במאבק ההישרדות נגד פיזה”, נכתב ב-‘קוריירה פיורנטינו’. בעוד ב- ‘גאזטה דלו ספורט’ פרגנו לקבוצתו של סולומון: “פיורנטינה ממשיכה את הקצב המצוין שלה עם ניצחון במאבק הישרדות חשוב. באצטדיון פרנכי ניצחה קבוצתו של ואנולי את פיזה ועשתה קפיצה משמעותית לעבר הישארות בליגה, כשהיא משווה את מצבה עם ללצ’ה וקרמונזה עם 24 נקודות כל אחת”.

באיטליה גם סיכמו את משחקו של הישראלי, אשר אמנם לא היה מעורב בשער אך סיפק הופעה סולידית. ב-‘קוריירה פיורנטינו’ נתנו לישראלי ציון 6.5 על המשחק, בעוד ה-‘גאזטה דלו ספורט’ נתנו לשחקן הכנף ציון 6.

קין חוגג את שער היתרון (IMAGO)

המשחק הבא של פיורנטינה וסולומון יהיה ביום חמישי נגד ביאליסטוק במסגרת גומלין שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. האיטלקים גברו על הפולנים 0:3 במשחק הראשון כך שהם אמורים לעלות בקלות לשלב הבא. במסגרת הליגה הוויולה יפגשו את אודינזה בחוץ, ויקוו להמשיך ברצף הניצחונות ולברוח מהתחתית.